Após dois empates, Vasco busca vitória diante do Bangu para encostar no G4 do Carioca

Crédito: Vasco treinou com novidades: os jovens Marlon Gomes e Caio Eduardo foram relacionados (Rafael Ribeiro/Vasco

Depois de dois empates seguidos, contra Madureira e Fluminense, o Vasco encara o Bangu, neste sábado, no Raulino de Oliveira, às 21h05, em busca de uma vitória para encostar no G4 do Campeonato Carioca. Quatro pontos separam o Gigante da Colina do Tricolor Suburbano, e um triunfo diante do Alvirrubro será essencial para ainda sonhar com uma vaga nas semifinais.

> Confira a classificação do Campeonato CariocaO adversário deste sábado não vence há 6 rodadas e é o penúltimo colocado com apenas 5 pontos. A equipe da Zona Oeste será a primeira decisão do time de São Januário em abril. Restam apenas quatro rodadas para o fim da primeira fase, e dentre elas, um clássico contra o maior rival: Flamengo., no próximo final de semana.

Para aguentar o ritmo de um calendário apertado, o Departamento de Futebol, Departamento de Saúde e Comissão Técnica traçaram uma estratégia de poupar atletas em algumas rodadas. Para o duelo deste sábado, Léo Matos, Leandro Castan, Ernando, Marquinhos Gabriel e Germán Cano ficarão no Rio, se preparando para o desafio será diante do Tombense (MG), na quarta, às 21h30, pela segunda fase da Copa do Brasil.

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Além deles, Marcelo Cabo também não poderá contar com os atacantes Léo Jabá e Morato. Ambos foram regularizados no BIRA (Boletim Informativo de Registro de Atletas), porém não poderão ser relacionados para o duelo contra o Bangu.

De acordo com o regulamento do Carioca, um jogador só pode ter condição de jogo se inscrito 48 horas úteis antes da partida. Como esta sexta é feriado no Rio de Janeiro, os atletas não poderão estar em campo.

As ausências dos cinco jogadores experientes abrem espaço na lista de relacionados para atletas da base. Com convocações para a Seleção Brasileira de base, os meias Marlon Gomes e Caio Eduardo foram relacionados pela primeira vez.

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– Isso é fruto do trabalho de integração que estamos desenvolvendo com a categoria de base. Essa estratégia é muito importante e contribui para o amadurecimento desses garotos. Vamos levar para essa partida contra o Bangu esses dois jovens valores do Vasco. Observei eles durante o coletivo que fizemos contra o sub-20 nessa semana e gostei muito – disse o treinador ao site oficial do clube, acrescentando logo na sequência.