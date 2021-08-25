Após dois anos, Santos consegue a Certidão Negativa de Débitos de tributos federais

O Santos obteve na Receita Federal a certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União. Isso significa que todos os impostos de 2021 estão em dia e, mais do que isso, que todas as dívidas anteriores foram parceladas e vem sendo honradas.Conhecido como certidão negativa, o documento emitido pela Receita Federal significa popularmente o “nada consta”, confirmando que não existem débitos em aberto. A última certidão emitida foi em setembro de 2019.

- Esse documento permite que o clube negocie empréstimos bancários, consiga patrocínios de órgãos públicos e utilize a Lei de Incentivo ao Esporte (LIE), por exemplo. Além disso, confirma que estamos cumprindo as obrigações do PROFUT (Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro) - afirmou Andres Rueda.- Importante também mostrar aos associados que seguindo o que planejamos desde o início do ano, cumprindo todas as responsabilidades fiscais e financeiras. Esse é nosso compromisso. Estamos com todos os impostos deste ano em dia e pagando as dívidas anteriores, que foram parceladas. Junto a isso, não deixamos de olhar para o futebol, qualificando o nosso elenco, com renovações e contratações dentro da nossa realidade financeira - reforça o presidente do Santos.