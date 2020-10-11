Após dois anos, presidente do Santos volta a ver jogo na Vila Belmiro

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Orlando Rollo, presidente em exercício do Santos, voltou a assistir a uma partida na Vila Belmiro depois de dois anos. O dirigente esteve presente no estádio neste domingo (11), no duelo entre Peixe e Grêmio, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O longo afastamento de Rollo do estádio ocorreu or divergências que o atual mandatário do Alvinegro tinha com José Carlos Peres, atualmente afastado do comando do clube pela abertura de um processo de impeachment por irregularidades administrativas. Nesse período de ausência dos jogos do time profissional na Vila, enquanto esteve afastado da vice-presidência e posteriormente impedido de atuar em suas funções após uma portaria emitida por Peres, Orlando compareceu em partidas das categorias de base. Em quatro ocasiões, ele acompanhou in loco jogos do time principal, mas todos fora de Santos, sendo dois no Maracanã, no Rio de Janeiro, um no Piauí e um no estádio do Pacaembu. Em todos esses casos, acompanhou as partidas pela arquibancada.

Neste domingo, também estava prevista a presença na Vila do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), já que ele passa o feriado prolongado na Baixada santista. Mas isso não aconteceu.

O atacante Robinho, apresentado oficialmente pelo Alvinegro no último sábado (10), também não compareceu ao Urbano Caldeira por conta dos protocolos de segurança em relação à pandemia do novo coronavírus.