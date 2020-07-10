Após dia de treinos técnicos, Ramires destaca evolução do Palmeiras

A quinta-feira foi dia de treinos técnicos na Academia de Futebol tanto de manhã quanto à tarde. A comissão técnica, ainda sem contar com a presença de Vanderlei Luxemburgo, contaminado pelo coronavírus, vem aprimorando as atividades com bola para o Palmeiras estar pronto na volta do Campeonato Paulista, marcada para o dia 22. E Ramires tem gostado do que vê.