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Após dia de treinos técnicos, Ramires destaca evolução do Palmeiras

Esta quinta-feira foi de atividades com bola em dois turnos e, mesmo ainda sem Vanderlei Luxemburgo, afastado por estar com coronavírus, volante ressaltou os avanços da equipe...

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 23:12

LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 23:12
Crédito: Ramires ressaltou a evolução que os jogadores têm demonstrado nos últimos dias (Cesar Greco/Agência Palmeiras
A quinta-feira foi dia de treinos técnicos na Academia de Futebol tanto de manhã quanto à tarde. A comissão técnica, ainda sem contar com a presença de Vanderlei Luxemburgo, contaminado pelo coronavírus, vem aprimorando as atividades com bola para o Palmeiras estar pronto na volta do Campeonato Paulista, marcada para o dia 22. E Ramires tem gostado do que vê.
- Estamos sem o professor, mas a comissão dele está aqui e estamos procurando fazer tudo o que o Maurício está pedindo. Estamos em uma evolução e trabalhando forte para o reinício do campeonato - comentou o meio-campista, que atuou 16 vezes pelo clube, sendo dez em 2020.

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