Após dez jogos, Fernando Diniz tem início melhor do que Holan e Cuca

O técnico Fernando Diniz completou dez jogos no comando do Santos na vitória sobre o São Paulo por 2 a 0, na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Entre confrontos válidos pela Copa Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, o treinador possui cinco vitórias, quatro derrotas e um empate. Um aproveitamento de 53%.O início de Diniz é superior ao dos ex-técnicos Cuca e Ariel Holan, que tiveram quatro vitórias, três derrotas e três empates no início de seus trabalhos no comando do Peixe. No entanto, os números são inferiores ao mesmo período de Jorge Sampaoli em 2019 e Jesualdo Ferreira em 2020. Com o argentino, o Peixe conquistou seis vitórias, duas derrotas e dois empates. Sob o comando de Jesualdo foram cinco vitórias, duas derrotas e três empates.
O Alvinegro vêm mostrando também uma evolução na parte defensiva e nos últimos seis jogos de Fernando Diniz, com apenas dois gols sofridos. Além disso, o Santos teve uma sequência de quatro jogos sem perder e está invicto como mandante sob o comando do treinador que assumiu no começo de maio.CONFIRA O DESEMPENHO INICIAL DOS ÚLTIMOS TÉCNICOS DO SANTOS:
Sampaoli – 6 vitórias, 2 derrotas e dois empates(V) Santos 1 x 0 Ferroviária – Campeonato Paulista(D) São Bento 4 x 0 Santos – Campeonato Paulista(V) Santos 2 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista(V) Bragantino 1 x 4 Santos – Campeonato Paulista(D) Ituano 5 x 1 Santos – Campeonato Paulista(V) Altos 1 x 7 Santos – Copa do Brasil(V) Santos 1 x 0 Mirassol – Campeonato Paulista(E) River Plate (URU) 0 x 0 Santos – Sul-Americana(V) Santos 3 x 0 Guarani – Campeonato Paulista(E) Palmeiras 0 x 0 Santos – Campeonato Paulista
Jesualdo Ferreira – 5 vitórias, 2 derrotas e 3 empates(E) Santos 0 x 0 Bragantino – Campeonato Paulista(V) Guarani 1 x 2 Santos – Campeonato Paulista(V) Santos 2 x 0 Inter de Limeira – Campeonato Paulista(D) Corinthians 2 x 0 Santos – Campeonato Paulista(V) Santos 2 x 0 Botafogo – Campeonato Paulista(E) Ferroviária 0 x 0 Santos – Campeonato Paulista(D) Ituano 2 x 0 Santos – Campeonato Paulista(E) Santos 0 x 0 Palmeiras – Campeonato Paulista(V) Defensa y Justicia 1 x 2 Santos – Copa Libertadores(V) Santos 3 x 1 Mirassol – Campeonato Paulista
Cuca – 4 vitórias, 3 derrotas e 3 empates(E) Santos 1 x 1 Bragantino – Campeonato Brasileiro(D) Internacional 2 x 0 Santos – Campeonato Brasileiro(V) Santos 3 x 1 Athletico PR – Campeonato Brasileiro(V) Sport 0 x 1 Santos – Campeonato Brasileiro(D) Palmeiras 2 x 1 Santos – Campeonato Brasileiro(D) Santos 0 X 1 Flamengo – Campeonato Brasileiro(E) Santos 2 x 2 Vasco – Campeonato Brasileiro(V) Ceará 0 x 1 Santos – Campeonato Brasileiro(V) Santos 3 x 1 Atlético MG – Campeonato Brasileiro(E) Santos 2 x 2 São Paulo – Campeonato Brasileiro
Ariel Holan – 4 vitórias, 3 derrotas e 3 empates(D) São Paulo 4 x 0 Santos – Campeonato Paulista(V) Santos 2 x 1 Deportivo Lara – Copa Libertadores(V) Santos 2 x 1 Ituano – Campeonato Paulista(E) Deportivo Lara 1 x 1 Santos – Copa Libertadores(V) San Lorenzo 1 x 3 Santos – Copa Libertadores(E) Santos 0 x 0 Botafogo – Campeonato Paulista(E) Santos 2 x 2 San Lorenzo – Copa Libertadores(D) Ponte Preta 3 x 0 Santos – Campeonato Paulista(V) Santos 2 x 1 Inter de Limeira – Campeonato Paulista(D) Santos 0 x 2 Barcelona de Guayaquil – Copa Libertadores
Fernando Diniz - 5 vitórias, 4 derrotas e 1 empate
(V) Santos 1 x 0 Boca Juniors - Copa Libertadores(D) The Strongest 2 x 1 Santos - Copa Libertadores(D) Barcelona-EQU 3 x 1 Santos - Copa Libertadores(D) Bahia 3 x 0 Santos - Campeonato Brasileiro(V) Cianorte 0 x 2 Santos - Copa do Brasil(V) Santos 3 x 1 Ceará - Campeonato Brasileiro(V) Santos 1 x 0 Cianorte - Copa do Brasil(E) Santos 0 x 0 Juventude - Campeonato Brasileiro(D) Fluminense 1 x 0 Santos - Campeonato Brasileiro(V) Santos 2 x 0 São Paulo - Campeonato Brasileiro