Após dez dias de atividades, saiba como o Corinthians tem preparado Jô

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Não há dúvidas de que Jô é a grande novidade do Corinthians nesta retomada do futebol no país, depois da paralisação provocada pela pandemia de coronavírus. No entanto, o jogador ainda não tem treinado junto com os companheiros, que já estão em trabalhos com bola. Tudo isso pelo cuidado que a comissão técnica tem tratado dessa readaptação do atacante ao Brasil.Após dez treinos nessa volta ao CT Joaquim Grava, Jô tem ficado a maioria do tempo sob os cuidados da fisioterapia, mais especificamente nas dependências do Laboratório R9, de biomecânica, e de campos anexos com equipamentos que suprem as necessidades dos jogadores que estão nessa etapa de trabalho.

O centroavante está sem jogar desde dezembro de 2019 e não teve uma pré-temporada adequada já que estava se recuperando de uma lesão no joelho, além de ser proveniente do futebol japonês, que tem um nível bastante diferente do brasileiro. Dessa forma o primeiro movimento da comissão técnica foi de ter prudência e cuidado com os procedimentos com o ídolo corintiano.