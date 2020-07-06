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Após dez dias de atividades, saiba como o Corinthians tem preparado Jô

Atacante está há muito tempo sem jogar e tem ficado mais aos cuidados da fisioterapia antes de ser integrado por completo aos trabalhos com bola com os companheiros...
LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2020 às 11:00

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 11:00

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Não há dúvidas de que Jô é a grande novidade do Corinthians nesta retomada do futebol no país, depois da paralisação provocada pela pandemia de coronavírus. No entanto, o jogador ainda não tem treinado junto com os companheiros, que já estão em trabalhos com bola. Tudo isso pelo cuidado que a comissão técnica tem tratado dessa readaptação do atacante ao Brasil.Após dez treinos nessa volta ao CT Joaquim Grava, Jô tem ficado a maioria do tempo sob os cuidados da fisioterapia, mais especificamente nas dependências do Laboratório R9, de biomecânica, e de campos anexos com equipamentos que suprem as necessidades dos jogadores que estão nessa etapa de trabalho.
O centroavante está sem jogar desde dezembro de 2019 e não teve uma pré-temporada adequada já que estava se recuperando de uma lesão no joelho, além de ser proveniente do futebol japonês, que tem um nível bastante diferente do brasileiro. Dessa forma o primeiro movimento da comissão técnica foi de ter prudência e cuidado com os procedimentos com o ídolo corintiano.
- Jô é um jogador que desde o fechamento da negociação já teve acompanhamento da preparação física, nutrição e parte técnica. A gente enviou um programa para ele finalizar os treinos mesmo antes de se apresentar, cerca de dois dias. Chegou, faz trabalho especial para entrar na melhor fase para enfrentar essa carga que a gente tem de treino. Ele estava fora, precisa receber essa carga mais dentro do contexto do futebol brasileiro, estamos tendo todos os cuidados com ele - explicou Michel Huff, preparador físico do Timão, durante coletiva na última semana.

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