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futebol

Após devolução do Bahia, Cruzeiro reintegra o volante Jadson

O jogador estava emprestado ao clube baiano até o fim do ano, mas o  Tricolor optou por não permanecer com o meio de campo...

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 19:00

LanceNet

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Publicado em 

06 out 2020 às 19:00
Crédito: Jadson chegou ao Cruzeiro em 2019, mas não fez um bom ano pela Raposa. Sua saída foi para aliviar a folha salarial do clube azul-(Vinnicius Silva/Cruzeiro
O Bahia devolveu o volante Jadson, que estava emprestado desde o início do ano para o Tricolor. E, após reunião entre a Raposa e o staff do jogador, ficou decidido que ele ficará no Cruzeiro, cumprindo o restante do seu contrato com a equipe azul. O volante, de 26 anos, chegou ao time mineiro no início de 2019, vindo do Fluminense, mas não teve boas atuações, sendo pouco utilizado na maior parte da temporada, gerando sua saída para aliviar a folha salarial. O jogador tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2021. Ele fez 31 jogos e marcou um gol pela Raposa em 2019. No Bahia, jogou 12 vezes e marcou um gol. Veja o comunicado do clube sobre o retorno do jogador. -O Cruzeiro Esporte Clube informa que o volante Jadson passa a fazer parte do elenco principal, comandado por Ney Franco. Após o período de empréstimo ao Bahia, o atleta recebeu propostas de outras grandes equipes do futebol brasileiro, mas a comissão técnica e a diretoria do Clube optaram por contar com os serviços do volante, que tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2021.
Como estava em ritmo normal de treinamentos e jogos, o atleta já passa a treinar na Toca da Raposa II a partir desta quarta-feira-dizia o comunicado cruzeirense.

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