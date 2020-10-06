Após devolução do Bahia, Cruzeiro reintegra o volante Jadson

O Bahia devolveu o volante Jadson, que estava emprestado desde o início do ano para o Tricolor. E, após reunião entre a Raposa e o staff do jogador, ficou decidido que ele ficará no Cruzeiro, cumprindo o restante do seu contrato com a equipe azul. O volante, de 26 anos, chegou ao time mineiro no início de 2019, vindo do Fluminense, mas não teve boas atuações, sendo pouco utilizado na maior parte da temporada, gerando sua saída para aliviar a folha salarial. O jogador tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2021. Ele fez 31 jogos e marcou um gol pela Raposa em 2019. No Bahia, jogou 12 vezes e marcou um gol. Veja o comunicado do clube sobre o retorno do jogador. -O Cruzeiro Esporte Clube informa que o volante Jadson passa a fazer parte do elenco principal, comandado por Ney Franco. Após o período de empréstimo ao Bahia, o atleta recebeu propostas de outras grandes equipes do futebol brasileiro, mas a comissão técnica e a diretoria do Clube optaram por contar com os serviços do volante, que tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2021.