Após desperdiçar pontos no Maracanã, Fluminense lida com desafios para voltar a engrenar

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

Com apenas um ponto em seis disputados no Maracanã, o Fluminense passa a ter desafios para voltar a engrenar no Campeonato Brasileiro. Além de não aproveitar os tropeços de rivais diretos como Corinthians e Athletico-PR, o Tricolor das Laranjeiras viu no empate em 0 a 0 com o Atlético-GO erros se repetirem.O setor defensivo voltou a sofrer a cada jogada de bola aérea do adversário e com o mano a mano diante de um adversário inferior tecnicamente. Além disto, a atuação abaixo da média (em especial de Nonato) deixou o Fluminense vulnerável e permitindo espaços para as investidas do Atlético-GO.

Muito criticado pela torcida do Fluminense, Danilo Barcelos se mostrava hesitante no combate, chegando atrasado em divididas e abrindo lacunas em seu setor. Desencontrado, o Tricolor das Laranjeiras dependia excessivamente das arrancadas de Caio Paulista e era pouco criativo, a ponto de Luiz Henrique e Fred pouco participarem.

Apenas mediante as entradas de Arias e John Kennedy, a equipe comandada por Marcão foi encontrando espaços para avançar com intensidade.

- Trabalhamos alternativas para a necessidade, e foi o que vocês viram nas mudanças de hoje - afirmou Marcão.

Contudo, por mais que aumentasse o volume de jogo, o Fluminense continuava dando margem para o adversário criar a cada investida pelos lados.

Além disto, a afobação ao concluir rondou o ataque tricolor mesmo com a série de variações. Bobadilla e, em especial, Lucca deixaram a desejar diante de Fernando Miguel.

Marcão vê formas da equipe reajustar a rota das vitórias.

- O nosso time estava bem regular, com sete partidas sem derrota. Tínhamos que lapidar algumas coisas e aproveitamos aquele tempo para treinar - e destacou sobre a partida: