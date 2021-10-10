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Após desperdiçar pontos no Maracanã, Fluminense lida com desafios para voltar a engrenar

De ajuste na defesa para a bola aérea à pontaria no setor ofensivo, Tricolor das Laranjeiras vê suas oscilações atrapalharem a chance de ao menos se aproximar do G6 do Brasileiro...

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 07:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 out 2021 às 07:55
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C
Com apenas um ponto em seis disputados no Maracanã, o Fluminense passa a ter desafios para voltar a engrenar no Campeonato Brasileiro. Além de não aproveitar os tropeços de rivais diretos como Corinthians e Athletico-PR, o Tricolor das Laranjeiras viu no empate em 0 a 0 com o Atlético-GO erros se repetirem.O setor defensivo voltou a sofrer a cada jogada de bola aérea do adversário e com o mano a mano diante de um adversário inferior tecnicamente. Além disto, a atuação abaixo da média (em especial de Nonato) deixou o Fluminense vulnerável e permitindo espaços para as investidas do Atlético-GO.
Muito criticado pela torcida do Fluminense, Danilo Barcelos se mostrava hesitante no combate, chegando atrasado em divididas e abrindo lacunas em seu setor. Desencontrado, o Tricolor das Laranjeiras dependia excessivamente das arrancadas de Caio Paulista e era pouco criativo, a ponto de Luiz Henrique e Fred pouco participarem.
Apenas mediante as entradas de Arias e John Kennedy, a equipe comandada por Marcão foi encontrando espaços para avançar com intensidade.
- Trabalhamos alternativas para a necessidade, e foi o que vocês viram nas mudanças de hoje - afirmou Marcão.
Contudo, por mais que aumentasse o volume de jogo, o Fluminense continuava dando margem para o adversário criar a cada investida pelos lados.
Além disto, a afobação ao concluir rondou o ataque tricolor mesmo com a série de variações. Bobadilla e, em especial, Lucca deixaram a desejar diante de Fernando Miguel.
Marcão vê formas da equipe reajustar a rota das vitórias.
- O nosso time estava bem regular, com sete partidas sem derrota. Tínhamos que lapidar algumas coisas e aproveitamos aquele tempo para treinar - e destacou sobre a partida:
- No primeiro tempo, o jogo foi igual. No segundo tempo, ficou clara a nossa superioridade. Os jogadores estão bem preparados e focados no que têm que fazer - complementou.

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