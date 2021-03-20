Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após desistência por Borré, Edu Dracena comenta movimentação do Palmeiras por atacante no mercado
futebol

Após desistência por Borré, Edu Dracena comenta movimentação do Palmeiras por atacante no mercado

Assessor técnico do Verdão enfatizou dificuldades financeiras e incertezas em meio à pandemia...

Publicado em 20 de Março de 2021 às 13:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mar 2021 às 13:00
Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras
É de conhecimento geral que o Palmeiras busca reforços para o setor ofensivo. No entanto, na última sexta-feira (19), o clube desistiu oficialmente da contratação de Rafael Borré, do River Plate. Em entrevista ao NPCast #12, Edu Dracena, assessor técnico do Verdão, comentou os próximos nomes em pauta, como Taty Castellanos (New York City FC) e Ademir (América-MG), além do meia Eduard Atuesta (Los Angeles FC):
20 motivos para acreditar que o Palmeiras vai seguir faturando títulos nos próximos anos
- Felizmente, o Palmeiras é a bola da vez. Quem não quer trazer o jogador pro Palmeiras? Às vezes, os empresários usam o Palmeiras para valorizar os atletas. Outro dia, vi uns atletas surgindo e fiquei sabendo pela imprensa. Perguntei pro Anderson (Barros) e ele nem estava sabendo. Esses três atletas (Ademir, Taty Castellanos e Atuesta) estão no radar do Palmeiras, estamos conversando para, de repente, entrar em negociação.
>> Veja a tabela completa do Campeonato Paulista e simule os próximos jogos
O ex-zagueiro não deixou de enfatizar a nova realidade do mercado em meio à pandemia, deixando claro que todos os clubes estão enfrentando dificuldades em suas negociações:- O mercado mudou muito por causa da pandemia. É difícil o clube comprar o passe do jogador. Muitas vezes, vem por empréstimo, ou está livre no mercado. Acho que buscar jogadores por empréstimo, pra ver se ele vai se adaptar, e deixar o passe estipulado, é um cenário ideal. Mas é difícil aceitarem esse tipo de negociação.
Por fim, Dracena analisou a situação dos atuais atacantes do elenco do Palmeiras. Willian tem contrato até o fim de 2021 e Luiz Adriano recebeu sondagens tanto do Grêmio quanto do mundo árabe:
- Com o Willian não conversamos ainda. Ele tem contrato até o final do ano e é um cara importante, que deu toda sua contribuição durante esses anos. Vamos tratar o caso dele com o maior carinho. Claro que outros jogadores entendemos que é cedo para conversarmos pela renovação. Ano passado, conversamos com todos os atletas falando a verdade. Tivemos que descontar do salário deles e eles entenderam. Acho que quando tratamos as coisas com transparência, elas tendem a dar certo. Do Luiz não chegou proposta pra gente, ele tem contrato com o clube. Temos que sentar e conversar se ele quer ir e se é bom para o clube. Queremos os jogadores felizes, de corpo e alma aqui. Ele é importantíssimo, mas se tiver que vir alguma proposta, o empresário vai trazer ao Anderson e ao presidente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados