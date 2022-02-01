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futebol

Após desistência do Al Wasl, Fluminense comunica permanência de Gabriel Teixeira no elenco

Atacante de 20 anos foi reprovado em exames médicos realizados no Centro Médico da FIFA, em Dubai...

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 20:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2022 às 20:39
Após ter a saída como praticamente confirmada, Gabriel Teixeira retornou ao Brasil e ficará no Fluminense. Na última quinta-feira, o Fluminense acertou a venda do atacante para o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos. A contratação foi cancelada por divergências em relação ao exame médico do jovem, que teve um edema detectado. Apesar de ser aprovado pelo clube, o Moleque de Xerém não foi liberado pelo Centro Médico da FIFA, em Dubai. No Fluminense, Gabriel estava se recuperando de uma lesão muscular e já estava treinando junto ao elenco. Em nota, o clube reforçou que o atleta está apto para jogar e será reintegrado ao time principal.
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"O Fluminense informa que o jogador Gabriel Teixeira está totalmente apto à prática de atividade esportiva. O departamento médico do Tricolor encaminhou todo o histórico do atleta ao Al Wasl, que aprovou suas condições físicas em exames realizados pelo clube. Entre as informações encaminhadas, um edema leve na coxa esquerda, detectado um dia antes de sua viagem ao exterior, com recuperação prevista em curto prazo. Todos os apontamentos feitos em avaliação do Centro Médico da Fifa, e informados anteriormente pelo Fluminense, são comuns e normais ao profissional de futebol e não justificam de forma alguma a não contratação do jogador. Gabriel Teixeira será reintegrado ao time e voltará a treinar com seus companheiros."
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Crédito: GabrielTeixeiravinhaserecuperandodelesãomuscular(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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