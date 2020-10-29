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futebol

Após derrotar o Athletico, Flamengo se reapresenta de olho no São Paulo

Elenco rubro-negro trabalhou nesta manhã no CT do Ninho do Urubu, poucas horas depois de derrotar o Furacão, em Curitiba, pelas oitavas de final da Copa do Brasil...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 14:25

LanceNet

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Publicado em 

29 out 2020 às 14:25
Crédito: Reprodução
Depois de uma minitemporada no Sul do Brasil - onde empatou em 2 a 2 com o Internacional, pelo Brasileirão, e venceu o Athletico por 1 a 0, na Copa do Brasil -, o Flamengo está de volta ao Rio de Janeiro e, já no início desta tarde, treinou no Ninho do Urubu. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo, enquanto os demais foram ao gramado em atividade comandada por Domènec Torrent.
Agora, o Rubro-Negro volta as atenções para o duelo com o São Paulo, domingo, no encerramento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, com 35 pontos, é o vice-líder, enquanto o Tricolor é o quinto, com 27. Contudo, o time de Fernando Diniz disputou apenas 15 rodadas, por ora.

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