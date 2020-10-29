Após derrotar o Athletico, Flamengo se reapresenta de olho no São Paulo

Depois de uma minitemporada no Sul do Brasil - onde empatou em 2 a 2 com o Internacional, pelo Brasileirão, e venceu o Athletico por 1 a 0, na Copa do Brasil -, o Flamengo está de volta ao Rio de Janeiro e, já no início desta tarde, treinou no Ninho do Urubu. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo, enquanto os demais foram ao gramado em atividade comandada por Domènec Torrent.