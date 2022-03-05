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futebol

Após derrota, Renato Augusto admite que Corinthians entrou em campo desligado

São Paulo superou o Timão no Morumbi, vencendo por 1 a 0, com gol de Calleri...
LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2022 às 19:01

Publicado em 05 de Março de 2022 às 19:01

O Corinthians não conseguiu encerrar o tabu contra o São Paulo no Morumbi e saiu de campo derrotado por 1 a 0, pelo Campeonato Paulista, com direito a gol relâmpago de Calleri com menos de um minuto de jogo. O Tricolor não perde para o Timão em seu estádio desde 2017: são seis vitórias e três empates.
+ Veja o caminho do Corinthians no Campeonato Paulista 2022O meio-campista Renato Augusto acredita que o Corinthians entrou em campo desligado, o que comprometeu o resultado da equipe.
- Acho que foi muito parecido com o jogo do ano passado. Entramos desligados e tomamos o gol com um minuto, depois tem que correr atrás. Grama fofa, choveu bastante. Tentamos, mas a bola não entrou - disse o meia corintiano, após o Majestoso.
O Majestoso marcou a estreia do técnico do Corinthians, o português Vítor Pereira. O comandante desembarcou no Brasil há poucos dias e mandou a campo o time-base corintiano.- Vamos usar esse final de Paulista para aprender bastante com o Vítor Pereira - completou Renato Augusto.
Já classificado na competição, o Alvinegro tem 17 pontos e é líder do Grupo A. Na próxima rodada, marcada para sábado, às 18h30, o time vai enfrentar a Ponte Preta, na Neo Química Arena.
Crédito: RenatoAugustodizquefaltouatençãoaoCorinthians(Foto:AgênciaCorinthians

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