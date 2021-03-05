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Após derrota para o Resende, Kayky evita falar sobre a arbitragem e lamenta: 'Não fomos eficientes'

Jovem entrou no final do primeiro tempo e fez uma boa partida com muita velocidade. Tricolor das Laranjeiras volta a campo no domingo diante da Portuguesa, no Maracanã...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 23:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mar 2021 às 23:53
Crédito: Fluminense tomou a virada no fim e estreou com derrota no Carioca (FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Em meio à polêmicas envolvendo a arbitragem, o Fluminense foi derrotado pelo Resende por 2 a 1, de virada, no Maracanã, na estreia das esquipes pelo Campeonato Carioca 2021. Após a partida, o jovem atacante Kayky disse que o time baixou a intensidade no segundo tempo e acabou levando dois gols e deixando escapar os três pontos.
> Confira a classificação do Campeonato Carioca- Acho que o time começou com uma intensidade boa. No segundo tempo, a gente baixou e tomamos dois gols. Agora é trabalhar forte e conseguir a vitória no próximo jogo, que vai ser muito importante pra gente. A gente fez um bom jogo, criamos bastante, mas não fomos eficientes. Mas o professor vai corrigir e vamos conseguir a vitória no próximo jogo - disse o atacante
Em relação ao possível pênalti do goleiro Jefferson, do Resende, em Miguel e o gol anulado do zagueiro Frazan, Kayky preferiu não comentar sobre a arbitragem e disse que a equipe tem que dar a volta por cima no domingo.
- Acho que a gente não pode transferir responsabilidade. Não vi se eles erraram. A gente não pode contar com a arbitragem, temos que fazer o nosso, continuar trabalhando e buscar a vitória no domingo - completou.
O Tricolor das Laranjeiras volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), contra a Portuguesa-RJ, também no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Carioca 2021.

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