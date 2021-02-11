Após derrota para o Fortaleza, Leandro Castan desabafa: 'Fica aqui um sentimento de vergonha'

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Após uma fraca atuação, o Vasco foi derrotado pelo Fortaleza por 3 a 0, no Castelão, e segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Na saída de campo, o capitão Leandro Castan lamentou a pesada derrota e desabafou sobre o momento atual do time na tabela. O zagueiro também comentou que o grupo está pagando por "tudo que fizeram com o clube no passado".

> Confira e simule a classificação do Campeonato Brasileiro- A primeira coisa é o sentimento de muita vergonha. Nunca passei por um momento desse na minha vida. Fica aqui um sentimento de vergonha. Vestir uma camisa tão grande, de um clube de tanta tradição e em um momento como este é muito complicado. Mas temos que colocar a cara, pagando por tudo de errado que fizeram com o clube nos últimos anos e estamos aqui para dar o máximo. Infelizmente, o máximo não está dando, um momento muito difícil, mas a gente vai lutar até o final - lamentou.

- É uma desilusão. A gente começou tão bem o ano. Criou-se uma expectativa muito grande em cima da gente. Depois, infelizmente, as coisas aconteceram como aconteceram. Não sou eu aqui pra vir falar, tem que assumir a responsabilidade dentro de campo, que as coisas não estão dando certo. Então, é lutar até o final, pedir desculpa para o torcedor, porque passar por isso aqui e lamentável - desabafou.