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Após derrota para o Fortaleza, Leandro Castan desabafa: 'Fica aqui um sentimento de vergonha'

Em noite desastrosa, o Gigante da Colina foi derrotado pelo Fortaleza por 3 a 0 e permanece na zona de rebaixamento restando três rodadas para o fim do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2021 às 21:49

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 21:49

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Após uma fraca atuação, o Vasco foi derrotado pelo Fortaleza por 3 a 0, no Castelão, e segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Na saída de campo, o capitão Leandro Castan lamentou a pesada derrota e desabafou sobre o momento atual do time na tabela. O zagueiro também comentou que o grupo está pagando por "tudo que fizeram com o clube no passado".
> Confira e simule a classificação do Campeonato Brasileiro- A primeira coisa é o sentimento de muita vergonha. Nunca passei por um momento desse na minha vida. Fica aqui um sentimento de vergonha. Vestir uma camisa tão grande, de um clube de tanta tradição e em um momento como este é muito complicado. Mas temos que colocar a cara, pagando por tudo de errado que fizeram com o clube nos últimos anos e estamos aqui para dar o máximo. Infelizmente, o máximo não está dando, um momento muito difícil, mas a gente vai lutar até o final - lamentou.
- É uma desilusão. A gente começou tão bem o ano. Criou-se uma expectativa muito grande em cima da gente. Depois, infelizmente, as coisas aconteceram como aconteceram. Não sou eu aqui pra vir falar, tem que assumir a responsabilidade dentro de campo, que as coisas não estão dando certo. Então, é lutar até o final, pedir desculpa para o torcedor, porque passar por isso aqui e lamentável - desabafou.
Na próxima rodada, o Vasco volta a campo no domingo, às 16h (de Brasília) contra o líder Internacional, em São Januário. Com 37 pontos, na zona de rebaixamento, o Gigante da Colina necessita vencer para se afastar do iminente perigo de queda. Vale lembrar que restam apenas três rodadas para o fim da competição.

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