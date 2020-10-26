Após derrota para o Fluminense, Cuca volta a falar sobre necessidade de reforçar o elenco do Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Após a derrota por 3 a 1 para o Fluminense, neste domingo (25), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Maracanã, o técnico do Santos, Cuca, voltou a frisar a importância de ter em mãos peças de reposição para tornar o elenco homogêneo.

Contra o Flu, embora tivesse o retorno de quatro jogadores que estavam com problemas físicos, Madson, Lucas Veríssimo, Alison e Marinho, e a promoção de dois atletas da base, que foranm relacionados, os atacantes Ângelo Gabriel, que entrou no decorrer do jogo, e Brayan Kruger, o treinador santista teve seis desfalques: Vladimir, Carlos Sánchez e Raniel se recuperando de lesão, Wanger Leonardo com suspeita de Covid-19, Renyer em transição para voltar a jogar, já que passou por uma cirurgia de reconstrução ligamentar no joelho, em março, e Kaio Jorge, entregue a Seleção Brasileira Sub-20.

– O grupo não é homogêneo, essa é minha luta e tem sido. Já fui em reunião com o Conselho Gestor, com todo mundo, pra explicar pro pessoal que a gente tem que deixar o nosso grupo homogêneo – afirmou o comandante santista em entrevista coletiva virtual concedida no Maracanã. E ainda que o desejo de Cuca seja encorpar o elenco, o Peixe ainda possui alguns impedimentos burocráticos para poder ir ao mercado. Por dívidas com o Huachipato (CHI) e Atlético Nacional (COL), o time está impedido de registrar novos atletas, já que estão banidos pela Fifa. Em meio a isso, a alternativa da comissão técnica está sendo garimpar a base, mas entender a necessidade de maturação de atletas mais novos.

– A gente não pode contratar, então temos que buscar aqui, na base, esses meninos, mas tem que ter paciência para que eles tenham uma sequência de minutagem pra poder desenvolver – ressaltou Cuca.

A principal preocupação do técnico está pela sequência de jogos e competições que o Peixe disputa ao mesmo tempo. Quinto colocado no Brasileirão, onde briga para alcançar o grupo de classificação para a Libertadores de 2021, o Alvinegro está nas oitavas de final nesta edição da competição continental, e enfrentará a LDU, do Equador, entre o fim de novembro e o começo de dezembro. Além disso, nesta quarta-feira (28), às 16h, o Santos iniciará a sua trajetória na Copa do Brasil, contra o Ceará, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da competição.

– Tenho falado que a gente precisa fortalecer o nosso elenco porque as competições são muito duras e a gente tá disputando todas elas – afirmou Alexi Stival.