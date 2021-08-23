Após derrota para o Cuiabá, Palmeiras se reapresenta e treina na Academia de Futebol

Crédito: Cesar Greco

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira (23), na Academia de Futebol, após a derrota para o Cuiabá, no domingo (22), no Allianz Parque, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na partida do fim de semana fizeram atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência. Com a presença de sete Crias da Academia (o lateral-direito Davi, os zagueiros Lucas Freitas e Jhow, os meio-campistas Caio Cunha e Miguel e os atacantes Pedro Acácio e João Pedro), o restante do elenco realizou um treino coletivo com duas equipes de 11 jogadores.

Veja a tabela completa do BrasileirãoSob forte calor, a comissão técnica de Abel Ferreira cobrou intensidade nas ações, corrigiu situações de jogo e aprimorou transições. Os atletas que entraram ou saíram no intervalo do duelo com o Cuiabá (Marcos Rocha, Renan, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa e Deyverson) foram liberados mais cedo.

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