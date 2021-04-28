Após derrota, Pará diz que Peixe vai buscar forças para classificar

Crédito: Juan Ignacio RONCORONI / POOL / AFP

A derrota por 2 a 0 para o Boca Juniors na noite desta terça-feira complicou ainda mais a vida do Santos na Copa Libertadores. A equipe segue sem somar ponto e na última colocação do Grupo C da competição.São dois jogos do Peixe na Libertadores, com duas derrotas. São quatro gols sofridos e nenhum marcado até aqui.E a situação pode piorar ainda mais: o Boca, com a vitória sobre o Santos, já soma seis pontos; e nessa quarta o Barcelona de Guayaquil, que venceu o Peixe na primeira rodada, jogará em casa contra o The Strongest. Se o time equatoriano vencer, ele também chegará aos seis pontos.Após a derrota para o Boca, o lateral Pará falou sobre o duelo na Argentina. E ele ainda não jogou a toalha sobre a classificação para a próxima fase.

- A gente veio no intuito de ganhar o jogo, mas infelizmente não conseguimos. Fizemos um belo primeiro tempo, mas no segundo tempo, em uma desatenção nossa na bola parada, eles fizeram o gol e isso desestabilizou o nosso time. Mas vamos buscar forças para conseguir classificar.>> CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO PEIXE NA LIBERTADORES E SIMULE OS RESULTADOS

Pará também foi questionado ainda no campo sobre a queda de rendimento do time, que fez bons jogos contra o San Lorenzo, na fase mata-mata da Libertadores antes da fase de grupos. E ele discordou que o time caiu de rendimento.