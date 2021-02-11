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Após derrota para Al Ahly no Mundial, Abel Ferreira elogia elenco do Palmeiras: 'Orgulho tremendo'

Verdão não conseguiu balançar as redes na competição e ficou na quarta posição após ser derrotado nos pênaltis pela equipe egípcia...
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Publicado em 

11 fev 2021 às 14:57

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 14:57

Crédito: Cesar Greco
O Palmeiras encerrou a sua participação no Mundial de Clubes desta temporada ao perder para o Al Ahly, nos pênaltis, e, com isso, amargou a quarta colocação na competição. Após o confronto, o treinador palmeirense, Abel Ferreira, analisou o confronto.
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- Foi um jogo equilibrado hoje. Juntaram as 4 melhores equipes do mundo e qualquer uma poderia marcar. Foi para os pênaltis e aí foi a competência de quem defende contra a competência de quem ataca.
Além disso, o português elogiou o elenco do Verdão, afirmando que tudo o que leva deste mundial é "orgulho".
>> Veja a tabela completa do Brasileirão e simule os próximos jogos- O que levo é o orgulho tremendo desta equipe. Cheguei para substituir um treinador e muitas dúvidas existiam. Ganhamos direito de disputar o Mundial. Estamos na final da Copa do Brasil por muito trabalho e mérito. É a oportunidade de estar entre os melhores do mundo.
Com o resultado, o Palmeiras tornou-se o primeiro time Sul-Americano a ficar na quarta posição no Mundial. O Verdão entra em campo novamente no próximo domingo (14), às 18h15 (horário de Brasília), contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro.

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