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Após derrota no Mundial, briga entre torcedores do Palmeiras termina com um baleado no peito

Cercanias do Allianz Parque viu briga generalizada após revés do Verdão para o Chelsea...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 17:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2022 às 17:17
Terminou da pior maneira possível a festa da torcida do Palmeiras na tarde deste sábado (12), nas cercanias do Allianz Parque. Após a derrota para o Chelsea por 2 a 1, na final do Mundial de Clubes, um torcedor de 35 anos foi baleado no peito e encaminhado ao Hospital das Clínicas em estado grave.
Segundo a Polícia Militar, o atirador foi preso em flagrante. Ele não teve a identidade revelada. Imagens a TV Bandeirantes mostram um homem negro de camiseta verde com uma pistola em mãos atirando em meio à multidão na Rua Palestra Itália enquanto tentava correr de torcedores.
O homem baleado foi o detalhe final de uma série de confusões generalizadas registradas com a derrota do Verdão no jogo. Segundo a PM, há torcedores feridos após serem atingidos por barras de ferro. Profissionais da imprensa tiveram que se esconder dentro do clube para não serem agredidos.
O Batalhão de Choque está no local tentando dispensar a multidão. Imagens mostram grupos de torcedores arrebentando grades para tentar agredir os policiais. Não há informações de mais detidos por enquanto.
Ao LANCE!, o serviço de atendimento de ambulâncias confirmou que mais de 12 veículos socorristas foram encaminhados para o local.
A confusão ocorre mesmo com a PM montando barricada e revistando torcedores nos acessos para o quarteirão do estádio palmeirense. Pelas redes sociais, torcedores com latas de cerveja tiveram a entrada proibida e reclamaram.
Crédito: Torcedoragredidoporoutrospalmeirenseséatendidoapósconfusão(Foto:AFP

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