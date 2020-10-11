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futebol

Após derrota no clássico, grupo de vascaínos protesta em São Januário

Elenco e presidente Alexandre Campello foram os principais alvos dos torcedores...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2020 às 21:09

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 21:09

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
A má fase do Vasco ganhou mais um capítulo, neste sábado. Após a derrota por 2 a 1 para o Flamengo, um grupo de torcedores vascaínos se reuniu na entrada principal de São Januário para protestar contra o time e o presidente Alexandre Campello.Acompanhados pela Polícia Militar, os quase 50 vascaínos entoavam gritos de "time sem vergonha" e "queremos jogador". Além disso, foi possível ouvir rojões, e palavras de ordem e xingamentos contra Campello. Antes mesmo do jogo começar, já havia manifestações nas arquibancadas de São Januário. Algumas torcidas organizadas posicionaram as faixas de cabeça para baixo, e a "Guerreiros do Almirante", por sua vez, preferiu não exibir suas bandeiras e faixas em sinal de protesto.
O Vasco não vence há sete partidas e demitiu o técnico Ramon Menezes nesta semana. A derrota no clássico foi a terceira consecutiva no Campeonato Brasileiro, deixando o time na 10ª colocação, com 18 pontos. Para pôr fim a esta má fase, o Cruz-Maltino volta a campo no próximo domingo, diante do Internacional, no Beira-Rio.

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