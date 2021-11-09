Após derrota no clássico, chance de rebaixamento do Santos aumenta para 21%

Crédito: reprodução/Twitter Santos

O Santos tem 21% de chance de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, segundo o site InfoBola. A equipe de Fábio Carille teve uma sequência de duas vitórias seguidas sobre o Fluminense e Athletico-PR, mas voltou a perder para o Palmeiras jogando na Vila Belmiro. O Peixe é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com cinco pontos de diferença para o Sport. Ao final da rodada 29, a chance de rebaixamento era de 11%.Dos times que estão no Z4, a Chapecoense, que ocupa a lanterna, tem 99% de chance de cair, o Grêmio na vice lanterna tem 89%, o Juventude 73% e o Sport com 84%. Subindo a tabela temos: Bahia com 9%; São Paulo com 7%; Cuiabá com 5%; Athletico-PR com 4%; Atlético-GO, Ceará e América MG com 3%.

Depois de um jejum de onze jogos sem vitória, o Peixe voltou a vencer o Grêmio em confronto direto e contou com outros resultados para seguir fora da zona de rebaixamento. Perdeu para o Atlético-MG, empatou com o Sport e foi derrotado para o América-MG em casa com 50% da capacidade da Vila Belmiro e com os ingressos esgotados.Recebeu o Fluminense na Vila durante a semana, contou com a Vila lotada mais uma vez e venceu por 2 a 0. Contra o Athletico-PR venceu por 1 a 0 na Arena da Baixada e conseguiu a primeira sequência de duas vitórias seguidas no Brasileirão, a segunda vitória fora de casa na competição.