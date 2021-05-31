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futebol

Após derrota na estreia, Sylvinho diz que objetivo do Corinthians no Brasileirão é 'brigar por pontos'

Treinador do Timão deixou em aberto metas do clube para este campeonato: 'Vamos variar muito na tabela'...

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 21:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mai 2021 às 21:49
Após derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO, neste domingo (30), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Sylvinho, que fez a sua estreia no comando do Corinthians contra o Dragão, não quis estipular uma meta para o clube na competição nacional.
Segundo o treinador, o objetivo do Timão é por pontos e que irá variar muito durante o Brasileirão.
- Nós aqui vamos lutar por pontos, pela melhoria dos atletas, por estar disputando, brigando, lutando e o tempo vai dizer, assim como para os demais clubes. Ninguém sai com essa ideia, não vejo assim. Vamos variar muito na tabela assim como foi no Campeonato Brasileiro passado - disse Sylvinho em entrevista coletiva virtual concedida após o revés.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do CorinthiansEm relação ao resultado negativo contra o clube goiano, a leitura do treinador corintiano foi de um time que iniciou mal a partida, mas melhorou e não soube aproveitar as chances criadas.
- Começamos mal, acertamos, melhoramos, tivemos chances, aí tomamos um gol faltando minutos para acabar o primeiro tempo.
De acordo com Sylvinho, mesmo não conseguindo a vitória, os atletas entregaram tudo o que foi proposto para a partida.
- Sobre entrega e estratégia de jogo, os jogadores entregaram tudo que pedimos. Mesmo com pouco tempo, entenderam. Tanto a parte defensiva, a definição, as bolas paradas. Óbvio que entra a parte técnica do jogo, que ninguém consegue prever.

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