Após derrota, jogadores do Liverpool sofrem com racismo nas redes

Mais um dia lamentável para o futebol e para a sociedade. Após a derrota do Liverpool para o Real Madrid por 3 a 1 na Champions League, Keita, Mané e Alexander-Arnold foram alvos de insultos racistas em seus perfis particulares nas redes sociais.Diversos perfis invadiram as postagens mais recentes dos três jogadores dos Reds e emojis com macacos e bananas apareceram com frequência nos comentários. O atacante senegalês foi chamado de gorila e macaco. Segundo a imprensa inglesa, o Facebook, dono do Instagram, está investigando o caso.