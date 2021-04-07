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futebol

Após derrota, jogadores do Liverpool sofrem com racismo nas redes

Naby Keita, Sadio Mané e Trent Alexander-Arnold foram os principais alvos após duelo contra o Real Madrid na Champions League. Clube condena os atos criminosos...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 10:04

LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2021 às 10:04
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Mais um dia lamentável para o futebol e para a sociedade. Após a derrota do Liverpool para o Real Madrid por 3 a 1 na Champions League, Keita, Mané e Alexander-Arnold foram alvos de insultos racistas em seus perfis particulares nas redes sociais.Diversos perfis invadiram as postagens mais recentes dos três jogadores dos Reds e emojis com macacos e bananas apareceram com frequência nos comentários. O atacante senegalês foi chamado de gorila e macaco. Segundo a imprensa inglesa, o Facebook, dono do Instagram, está investigando o caso.
> Veja a tabela da Champions League
Em nota, o Liverpool lamentou estar discutindo novamente os "abomináveis abusos raciais" após um jogo de futebol. O clube também disse que irá trabalhar para investigar e punir os responsáveis, além de se colocar a disposição para ajudar os atletas.

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