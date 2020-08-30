Após derrota, Jô diz que Corinthians ainda tem muito a evoluir, mas que está no caminho certo

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Após a derrota para o São Paulo por 2 a 1, no Morumbi, o Corinthians chegou ao segundo jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro e busca se recuperar na competição. Na saída de campo, o atacante Jô comentou sobre a atuação do time, as dificuldades no último passe, e disse que a equipe ainda está em construção.

- O que faltou hoje foi na parte final. Um pouco mais de ousadia no passe, no um contra um. Temos boa saída, segunda construção boa. Mas na parte final temos errado algumas bolas bobas. Faz parte da evolução. Mas não é uma derrota dolorida no clássico que vai tirar nosso mérito de construção. Quarta-feira já tem mais - frisou.

Com a derrota, o Corinthians segue com cinco pontos e apenas uma vitória no campeonato, o que faz a torcida começar a questionar o trabalho do técnico Tiago Nunes. Diante disso, o atacante disse que a equipe ainda tem muito a evoluir, mas que está no caminho certo.

- Nosso torcedor sabe da nossa capacidade, tem nos apoiado, dado credibilidade. Temos que responder, mas estamos no caminho certo. A competição é longa, tem muito que evoluir ainda - disse.