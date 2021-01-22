Após derrota, Jair Ventura cita 'Copa do Mundo' para Sport no Brasileirão

A noite de quinta-feira aumentou o drama do Sport na luta contra o rebaixamento. Diante do Corinthians na NeoQuímica Arena, o Leão foi superado por 3 a 0 e flerta perigosamente com o Z4.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Na conversa com a imprensa, o técnico Jair Ventura citou os sete jogos restantes para a equipe da Ilha do Retiro, que precisa somar pelo menos 13 pontos para fugir do rebaixamento.
‘Temos a nossa Copa do Mundo, que são sete jogos, para que a gente possa fazer os melhores sete jogos das nossas vidas para alcançar o nosso objetivo’, afirmou.
Após 31 rodadas, o Leão aparece na 16ª posição, com 32 pontos, mesmo desempenho do Vasco, primeiro time do Z4, mas com um jogo a menos.
Na próxima jornada, o Sport mede forças com o Bahia no domingo, a partir das 18h15 (Horário de Brasília), na Ilha do Retiro.