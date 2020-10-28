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Após derrota, Honda pede desculpa para a torcida do Botafogo e diz: 'Não desisti'

Meio-campista cometeu um erro capital que culminou no gol do Cuiabá; nas redes sociais, japonês garante que Alvinegro não vai abrir mão de vencer o jogo da volta...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 23:59

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2020 às 23:59
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Keisuke Honda foi um personagem capital da derrota do Botafogo diante do Cuiabá. O japonês errou o passe que virou o gol do Dourado, nesta terça-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.
O japonês, contudo, não fugiu da responsabilidade. Após a partida, o camisa 4, por meio de uma rede social, pediu desculpas e mandou um recado para a torcida do Botafogo.
- Me desculpem (pelo erro), mas eu não desisti de ganhar o próximo jogo - escreveu o japonês.
A partida da volta será na próxima terça-feira, na Arena Pantanal, às 19h. O Botafogo precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar.

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