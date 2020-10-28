Após derrota, Honda pede desculpa para a torcida do Botafogo e diz: 'Não desisti'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Keisuke Honda foi um personagem capital da derrota do Botafogo diante do Cuiabá. O japonês errou o passe que virou o gol do Dourado, nesta terça-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O japonês, contudo, não fugiu da responsabilidade. Após a partida, o camisa 4, por meio de uma rede social, pediu desculpas e mandou um recado para a torcida do Botafogo.

- Me desculpem (pelo erro), mas eu não desisti de ganhar o próximo jogo - escreveu o japonês.