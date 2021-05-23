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Após derrota, Fluminense segue com maior jejum de títulos do Carioca entre os grandes do Rio

Equipe de Roger Machado é superada pelo Flamengo na final e segue sem título na competição; último conquistado foi em 2012...

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 23:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mai 2021 às 23:24
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Mais um ano se passa e o Fluminense continua sem erguer a taça do Campeonato Carioca. Após ser derrotado pelo Flamengo, neste domingo, por 3 a 1, no Maracanã, o Tricolor aumentou seu jejum na competição. A última conquista aconteceu em 2012. Com isso, o clube se mantém como o grande do Rio que está há mais tempo na fila.
> ATUAÇÕES: Marcos Felipe falha e leva a pior nota do Fluminense na final; Caio Paulista vai bem
Com a derrota, o Flu igualará o hiato de 85 a 95, segundo maior período sem títulos estaduais da história do clube (o maior é de 1924 a 1936), já que a próxima disputa é apenas em 2022.
Desde que foi campeão pela última vez, o Flu viu seus rivais crescerem em conquistas na competição. Assim, Botafogo e Vasco comemoraram dois títulos cada. Já o Flamengo, contabilizando o de 2021, chega a cinco troféus. Nos últimos anos, o Tricolor chegou às decisões de 2017 e 2020, mas em ambas foi superado pelo Rubro-Negro.
Veja como ficou a tabela do Campeonato Carioca
Com relação à Taça Guanabara e a Taça Rio, o clube soma sete conquistas da primeira, sendo as duas últimas em 2012 - quando foi campeão Carioca - e 2017, e quatro da segunda, com as últimas em 2018 e 2020. Vale ressaltar que nesta temporada, o formato da Taça Rio mudou. Assim, a competição foi disputada entre o quinto e oitavo colocado da Taça Guanabara, portanto, sendo conquistada pelo Vasco.
Com 31 títulos, o Fluminense é o segundo maior campeão do Carioca. Porém, neste século, venceu a competição em apenas três oportunidades (2002, 2005 e 2012). Dessa forma, o clube viu o Flamengo assumir a hegemonia com 37 títulos e a distância diminuir para o Vasco (24).

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