Após derrota, Fluminense segue com maior jejum de títulos do Carioca entre os grandes do Rio

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Mais um ano se passa e o Fluminense continua sem erguer a taça do Campeonato Carioca. Após ser derrotado pelo Flamengo, neste domingo, por 3 a 1, no Maracanã, o Tricolor aumentou seu jejum na competição. A última conquista aconteceu em 2012. Com isso, o clube se mantém como o grande do Rio que está há mais tempo na fila.

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Com a derrota, o Flu igualará o hiato de 85 a 95, segundo maior período sem títulos estaduais da história do clube (o maior é de 1924 a 1936), já que a próxima disputa é apenas em 2022.

Desde que foi campeão pela última vez, o Flu viu seus rivais crescerem em conquistas na competição. Assim, Botafogo e Vasco comemoraram dois títulos cada. Já o Flamengo, contabilizando o de 2021, chega a cinco troféus. Nos últimos anos, o Tricolor chegou às decisões de 2017 e 2020, mas em ambas foi superado pelo Rubro-Negro.

Veja como ficou a tabela do Campeonato Carioca

Com relação à Taça Guanabara e a Taça Rio, o clube soma sete conquistas da primeira, sendo as duas últimas em 2012 - quando foi campeão Carioca - e 2017, e quatro da segunda, com as últimas em 2018 e 2020. Vale ressaltar que nesta temporada, o formato da Taça Rio mudou. Assim, a competição foi disputada entre o quinto e oitavo colocado da Taça Guanabara, portanto, sendo conquistada pelo Vasco.