Após derrota, Fernando Miguel diz: 'Precisamos encontrar o equilíbrio, voltarmos a ser competitivos'

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Nesta quarta, o Vasco voltou a jogar mal e perdeu para o Bahia por 3 a 0, em Pituaçu. Em entrevista na saída de campo, o goleiro Fernando Miguel, que completou 100 partidas com a camisa do Gigante da Colina, alertou que a equipe precisa reencontrar o equilíbrio e voltar a ser competitiva no Brasileirão.

- Acho que foram duas saídas fora de São Januário que a gente não conseguiu jogar, não foi competitivo. E as equipes acabaram tendo uma qualidade maior sobre o nosso time, conseguiram impor um ritmo muito maior e conseguiram placares que machucam muito a gente - disse

- Isso é frustrante. A gente precisa voltar, se reequilibrar e seguir em frente. Nós precisamos reencontrar esse equilíbrio, voltar a se competitivo para que a gente volte a crescer dentro do campeonato e dos jogos que a gente tem pela frente - completou

Na próxima rodada, o Vasco volta campo no clássico contra o Flamengo, sábado, às 17h, em São Januário. Com a proximidade do confronto após duas goleadas, o arqueiro afirmou que o time necessita dar uma resposta rápida à torcida e reencontrar o caminho das vitórias e do bom futebol.