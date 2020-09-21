Após derrota em Recife, Fluminense terá mais quatro jogos contra equipes da parte de baixo da tabela

Crédito: Fluminense têm perdido pontos preciosos contra equipes da parte de baixo da tabela e enfrentará uma sequência para tentar embalar no Brasileirão (Mailson Santana/Fluminense

Na ilha do Retiro, o Fluminense perdeu para o Sport por 1 a 0 na décima primeira rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Tricolor perdeu a chance de entrar no G-6 da competição e agora pensa no jogo de volta da Copa do Brasil, na quinta, às 20h, contra o Atlético-GO. O confronto vale uma vaga nas oitavas de finais da competição e um prêmio no valor de R$ 2,6 milhões.

Em Recife, Odair decidiu poupar jogadores importantes da espinha dorsal da equipe. Durante o jogo, o time jogou muito mal no primeiro tempo, mas voltou melhor na etapa final e pressionou até o fim. Contudo, não conseguiu furar o bloqueio do adversário e saiu derrotado. Na quinta, o técnico terá os retornos de Nenê, artilheiro do time na temporada, Dodi e do uruguaio Michel Araújo.

Paralelo a decisão, o clube terá uma sequência de partidas contra equipes que estão na parte de baixo da tabela e poderá embalar de vez no campeonato. Além do Sport, serão mais quatro jogos importantes contra times que lutam para se afastar da zona da degola. O primeiro deles será no Maracanã contra o Coritiba, na segunda, dia 28, às 20h. Vale destacar que neste jogo o Fluminense irá estrear o seu terceiro uniforme, na cor verde, que tem feito enorme sucesso entre os torcedores e já vendeu cerca de cinco mil peças nas lojas oficiais do clube (físicas e virtuais).

Em seguida, a equipe terá o clássico contra o Botafogo, no Nilton Santos, no dia 4, domingo, às 11h. Três dias depois, o Tricolor voltará à Goiânia, para dessa vez encarar o Goiás, dia 7, às 20h30, na Serrinha. Por fim, o time jogará novamente em casa contra o Bahia, dia 11, às 16h, no Maracanã.