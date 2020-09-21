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Após derrota em Recife, Fluminense terá mais quatro jogos contra equipes da parte de baixo da tabela

Tricolor terá uma sequência importante e poderá embalar de vez no Brasileirão. Paralelo a isso, o time enfrentará uma decisão contra o Atlético-GO, em Goiânia, pela Copa do Brasil...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2020 às 08:00
Crédito: Fluminense têm perdido pontos preciosos contra equipes da parte de baixo da tabela e enfrentará uma sequência para tentar embalar no Brasileirão (Mailson Santana/Fluminense
Na ilha do Retiro, o Fluminense perdeu para o Sport por 1 a 0 na décima primeira rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Tricolor perdeu a chance de entrar no G-6 da competição e agora pensa no jogo de volta da Copa do Brasil, na quinta, às 20h, contra o Atlético-GO. O confronto vale uma vaga nas oitavas de finais da competição e um prêmio no valor de R$ 2,6 milhões.
Em Recife, Odair decidiu poupar jogadores importantes da espinha dorsal da equipe. Durante o jogo, o time jogou muito mal no primeiro tempo, mas voltou melhor na etapa final e pressionou até o fim. Contudo, não conseguiu furar o bloqueio do adversário e saiu derrotado. Na quinta, o técnico terá os retornos de Nenê, artilheiro do time na temporada, Dodi e do uruguaio Michel Araújo.
Paralelo a decisão, o clube terá uma sequência de partidas contra equipes que estão na parte de baixo da tabela e poderá embalar de vez no campeonato. Além do Sport, serão mais quatro jogos importantes contra times que lutam para se afastar da zona da degola. O primeiro deles será no Maracanã contra o Coritiba, na segunda, dia 28, às 20h. Vale destacar que neste jogo o Fluminense irá estrear o seu terceiro uniforme, na cor verde, que tem feito enorme sucesso entre os torcedores e já vendeu cerca de cinco mil peças nas lojas oficiais do clube (físicas e virtuais).
Em seguida, a equipe terá o clássico contra o Botafogo, no Nilton Santos, no dia 4, domingo, às 11h. Três dias depois, o Tricolor voltará à Goiânia, para dessa vez encarar o Goiás, dia 7, às 20h30, na Serrinha. Por fim, o time jogará novamente em casa contra o Bahia, dia 11, às 16h, no Maracanã.
Até o momento, a equipe já disputou três jogos pelo Brasileirão contra equipes que lutam na parte de baixo da tabela. Além da derrota para o Sport, o Fluminense empatou no Maracanã com o Atlético-GO por 1 a 1 e perdeu para o RB Bragantino por 2 a 1, em São Paulo, deixando escapar pontos preciosos na competição.

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