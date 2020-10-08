Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Após derrota do Vasco, membros de organizadas se confrontam no Galeão

Grupos foram até o aeroporto na madrugada desta quinta-feira, mas não tiveram contato com a delegação cruz-maltina. Técnico Ramon Menezes foi demitido poucas horas depois...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 out 2020 às 16:22

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 16:22

Crédito: Reprodução
O último jogo de Ramon Menezes à frente do Vasco marcou mais uma derrota, desempenho novamente ruim e um protesto no Aeroporto Internacional do Galeão que terminou em pancadaria entre torcidas organizadas. A informação foi publicada primeiramente pelo Uol.O confronto foi na madrugada desta quinta-feira. Não houve contato com a delegação cruz-maltina. Por um vídeo, é possível perceber que pelo menos parte da briga se deu perto de uma viatura da polícia. Também é possível ouvir um barulho semelhante ao de um tiro.
Com o Vasco ladeira abaixo no Campeonato Brasileiro, Ramon Menezes foi demitido. O próximo desafio é neste sábado, contra o Flamengo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saúde mental: saiba o que fazer todos os dias para viver melhor
Conheça lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha
5 lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha
Imagem de destaque
Estado de origem do termo 'Chicleteiro', ES recebe corrida com Bell Marques

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados