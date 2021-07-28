Após derrota do Fluminense, Abel Hernández demonstra confiança para volta: 'Ainda temos 90 minutos'

Após derrota do Fluminense por 2 a 1 contra o Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse, Abel Hernández afirmou que ainda há 90 minutos para a classificação. Apesar o resultado, o autor do gol tricolor demonstrou confiança para o jogo de volta, em casa. - Só vamos saber [sobre o resultado] na próxima partida. Ainda temos 90 minutos no Maracanã, a série está aberta - disse.
> Confira os resultados do primeiro jogo das oitavas de final da Copa do BrasilNo próximo o sábado, o Fluminense enfrenta o Criciúma no Maracanã, às 19h15, em partida válida pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo será transmitido pelo Premiere FC e Tempo Real do LANCE!