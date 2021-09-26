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futebol

Após derrota do CRB, diferença do Vasco para G4 da Série B diminui

Com o revés da equipe alagoana para o Avaí no Rei Pelé, diferença para o G4 é de 7 pontos. Gigante da Colina volta a campo na segunda-feira, diante do Goiás, em São Januário...

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 21:16

LanceNet

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Publicado em 

25 set 2021 às 21:16
Crédito: Vasco conseguiu diminuir a diferença para o G4 da Série B ao derrotar o Brusque (Rafael Ribeiro/Vasco
A 26ª rodada da Série B teve resultados favoráveis para o futuro do Vasco na competição. Com a derrota do CRB para o Avaí por 1 a 2, no Rei Pelé, a diferença da equipe carioca para o G4 diminuiu para sete pontos restando doze rodadas para o fim da competição. A equipe alagoana segue com 44 pontos, enquanto os cariocas chegaram aos 37 ao derrotarem o Brusque.Com 37 pontos, a equipe de São Januário necessita de uma arrancada na reta final da Série B. Apesar de não ter tido uma grande atuação, o time enfrentou as adversidades e voltou de Santa Catarina com os três pontos. Em meio às polêmicas do VAR e a expulsão de Léo Matos, o Cruz-Maltino ganhou com mais um gol de Nene, o segundo desde a volta do meia.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Diante disso, nove vitórias são essenciais para garantir o acesso e retornar à elite do futebol brasileiro. Com mais oito triunfos, vai depender da nota de corte desta edição da Série B. Na temporada passada, o quarto colocado Cuiabá subiu com 61. No ano anterior, o Atlético-GO garantiu a vaga com 62 pontos. Confira essas notas de corte aqui.
+ Autor do gol da vitória do Vasco, Nene elogia bom resultado da equipe: ‘Começo da nossa arrancada’
O próximo compromisso do Vasco será diante do Goiás, às 20h, em São Januário na segunda-feira. Para o duelo, a prefeitura do Rio de Janeiro liberou a venda de 7,7 mil ingressos. Mais cedo, o clube carioca divulgou todos os procedimentos que o torcedor deve fazer para adquirir o ingresso (entre eles: exame de antígeno nos laboratórios credenciados e apresentação da carteira de vacinação).

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