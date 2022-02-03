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futebol

Após derrota do Corinthians contra o Santos, Jô diz que 'não é só colocar culpa no técnico'

Atacante marcou o gol corintiano na derrota, de virada, contra o Santos pelo Campeonato Paulista...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 00:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 00:15
O Corinthians conheceu a sua primeira derrota em 2022, ao ser batido de virada pelo Santos, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (2), na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Autor do único gol corintiano, o atacante Jô saiu em defesa do técnico Sylvinho, bastante criticado após o revés. - A gente sabe que o trabalho tá sendo feito. Claro que a pressão vai existir para os jogadores, não é só o treinador. É o Corinthians, torcida quer resultado positivos. Se tomar virada em casa vai ter pressão. Sabemos da nossa capacidade, nossos erros, mas não é só colocar a culpa no treinador. Vamos evoluindo no decorrer dos jogos - disse o atleta que não marcava gols há mais de dois meses.
> TABELA - CONFIRA E SIMULE OS JOGOS DO CORINTHIANS NO PAULISTA> GALERIA - TIMÃO ATIVO PARA SE LIVRAR DE ATLETAS FORA DOS PLANOS
Não é de hoje que o treinador corintiano tem sido alvo de protestos vindos das arquibancadas, com direito até a nota da principal uniformizada do clube desde o ano passado pedindo a saída do profissional.
Agora, com a derrota para o Peixe toda a arquibancada do estádio em Itaquera foi uníssono em vaias em xingamentos ao técnico, com convocação da Gaviões da Fiel para um protesto na porta do CT Joaquim Grava neste sábado (5), visando o desligamento de Sylvinho.
Crédito: ContraoSantos,JôseisolouaindamaiscomomaiorartilheirodaArena(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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