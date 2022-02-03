Após derrota do Corinthians contra o Santos, Jô diz que 'não é só colocar culpa no técnico'

O Corinthians conheceu a sua primeira derrota em 2022, ao ser batido de virada pelo Santos, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (2), na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Autor do único gol corintiano, o atacante Jô saiu em defesa do técnico Sylvinho, bastante criticado após o revés. - A gente sabe que o trabalho tá sendo feito. Claro que a pressão vai existir para os jogadores, não é só o treinador. É o Corinthians, torcida quer resultado positivos. Se tomar virada em casa vai ter pressão. Sabemos da nossa capacidade, nossos erros, mas não é só colocar a culpa no treinador. Vamos evoluindo no decorrer dos jogos - disse o atleta que não marcava gols há mais de dois meses.