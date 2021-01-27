Após derrota, Cuca enaltece jovens e diz que que não pode cobrar vitórias

O Peixe perdeu mais uma no Brasileirão na noite desta terça-feira. Enfrentando o Atlético-MG no Mineirão, o Santos acabou derrotado por 2 a 0, dois gols de Savarino - ambos marcados com menos de 20 minutos de jogo.Essa foi a terceira derrota seguida do Peixe na competição. Com o revés, a equipe caiu para a décima colocação no Campeonato Brasileiro.

>> Confira a classificação do Brasileiro e simule os resultadosDe olho na final da Copa Libertadores, o técnico Cuca escalou um Peixe reserva, com apenas John no gol. No final da partida, em entrevista coletiva virtual, o técnico Cuca saiu em defesa dos seus Meninos da Vila.- O Santos não vence há três jogos. Fortaleza com esse time e hoje com esse time aqui. Não posso cobrar desse time vitórias. Posso cobrar entrega, empenho, atitude, organização, e isso eles têm me dado. O que está sendo feito por nós pode ter certeza que é o mais certo possível, pensando não só sábado, mas no futuro do Santos. Quanto vale para nós termos 21 aqui e 17 serem da base? Terminar o jogo com quase todos da base jogando, pegando corpo no Mineirão contra o Galo candidato a título, contra o São Paulo, Flamengo ... com certeza eles estão amadurecendo muito e não tem influência nenhuma para o jogo de sábado", disse Cuca.