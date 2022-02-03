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futebol

Após deixar o Palmeiras, Luiz Adriano é anunciado pelo Antalyaspor, da Turquia

Jogador de 34 anos rescindiu com o Alviverde nesta semana e acertou com o clube turco, que tenta se livrar do rebaixamento na primeira divisão do campeonato nacional...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 20:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 20:22
Depois de chegar a um acordo com a direção do Palmeiras para rescindiu seu contrato, o atacante Luiz Adriano foi anunciado como reforço do Antalyaspor nesta quinta-feira. O clube da Turquia informou que o contrato com o brasileiro será de um ano e meio, até o final da próxima temporada, em junho de 2023.Segundo registro da CBF, o jogador de 34 anos rescindiu o vínculo com a equipe paulista na última segunda-feira, data de fechamento da janela de transferências. Diante disso, mesmo com o fim do mercado, Luiz Adriano poderá entrar em campo pelo novo clube.
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O Botafogo chegou a demonstrar interesse no jogador e o Palmeiras aceitou o empréstimo por uma temporada pagando 70% dos salários, mas Luiz Adriano recusou por não ter interesse em atuar pela equipe carioca. O seu estafe sempre ressaltou que a prioridade dele era atuar no exterior.
Esta será a sexta equipe da carreira do atacante, que tem passagem por Internacional, Shakhtar Donetsk, Milan e Spartak Moscou, além do Palmeiras. No Alviverde, ele tinha contrato até o meio de 2023.
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Luiz Adriano chegou ao Palmeiras em julho de 2019 fez 106 jogos no período e marcou 32 gols. Conquistou um Campeonato Paulista (2020), duas Libertadores (2020 e 2021) e uma Copa do Brasil (2020).
Crédito: LuizAdrianovestiráacamisa70noAntalyaspor,daTurquia(Foto:Divulgação/Antalyaspor

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