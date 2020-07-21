Após deixar o Leganés, técnico mexicano é cotado no Flamengo

Crédito: Divulgação/CD Leganés

Rebaixado para a segunda divisão espanhola pelo Leganés, no último domingo, o técnico Javier Aguirre é um dos nomes estudados pelo Flamengo para substituir Jorge Jesus. A informação é do diário Marca, da Espanha, que coloca a experiência do mexicano como um "ponto a seu favor". Aos 61 anos, Javier Aguirre já dirigiu clubes da Espanha, México, Japão, Egito e Emirados Árabes.

A diretoria do Flamengo mantém os nomes em sigilo e não comenta a busca pelo novo técnico. Nesta quarta-feira, o elenco se reapresenta no Ninho do Urubu e, a princípio, será comandado por Maurício Souza, técnico do Sub-20.

Entre novembro de 2019 e julho de 2020, Javier Aguirre esteve no comando do Leganés. Com nove vitórias, 10 empates e 11 derrotas, o treinador deixou o clube no domingo, após o empate em 2 a 2 com o Real Madrid, na rodada final do Espanhol. Em 18º, o time acabou rebaixado para a segunda divisão da Liga.