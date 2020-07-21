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Após deixar o Leganés, técnico mexicano é cotado no Flamengo

O diário espanhol "Marca" coloca o nome Javier Aguirre, de 61 anos, entre os candidatos avaliados pelo Flamengo para substituir Jorge Jesus no comando da equipe...
LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 15:25

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 15:25

Crédito: Divulgação/CD Leganés
Rebaixado para a segunda divisão espanhola pelo Leganés, no último domingo, o técnico Javier Aguirre é um dos nomes estudados pelo Flamengo para substituir Jorge Jesus. A informação é do diário Marca, da Espanha, que coloca a experiência do mexicano como um "ponto a seu favor". Aos 61 anos, Javier Aguirre já dirigiu clubes da Espanha, México, Japão, Egito e Emirados Árabes.
A diretoria do Flamengo mantém os nomes em sigilo e não comenta a busca pelo novo técnico. Nesta quarta-feira, o elenco se reapresenta no Ninho do Urubu e, a princípio, será comandado por Maurício Souza, técnico do Sub-20.
Entre novembro de 2019 e julho de 2020, Javier Aguirre esteve no comando do Leganés. Com nove vitórias, 10 empates e 11 derrotas, o treinador deixou o clube no domingo, após o empate em 2 a 2 com o Real Madrid, na rodada final do Espanhol. Em 18º, o time acabou rebaixado para a segunda divisão da Liga.
Javier Aguirre iniciou sua carreira como treinador em 1996, no futebol mexicano. Na Espanha, comandou Osasuna, Atlético de Madrid, Real Saragoza e Espanyol, entre 2002 e 2012, e o Leganés nesta temporada. Também dirigiu as seleções do México, Japão e Egito, além do Al Wahda, do Emirados Árabes.

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