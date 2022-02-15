Após deixar o Cruzeiro, atacante Airton aciona o clube na Justiça

O atacante Airton acertou sua saída do Cruzeiro no início do ano, mas ainda não teve seu vínculo oficialmente desfeito com a publicação no BID da CBF. Porém, o jogador nem esperou ficar de fora de vez da Raposa e já acionou o clube na Justiça.

Airton cobra da Raposa R$ 45.304,74 referente a um percentual que teria direito pelo valor pago pelo Ceará em seu empréstimo à equipe cearense, em 2021.

Airton ficou com 15% dos direitos econômicos e quando fez o acordo com o Cruzeiro, ficou estipulado, que o jogador teria direito a "eventuais benefícios financeiros oriundos de eventual cessão definitiva ou temporária dos direitos federativos (inscrição) do “ATLETA".

Por esse trecho do contrato, que o jogador entendeu que teria direito a receber 15% do valor pago pelo Ceará ao Cruzeiro pelo empréstimo, de R$ 300 mil na época. Segundo sua defesa de Airton, o Cruzeiro foi notificado no dia 19 de janeiro deste ano, mas ainda não se manifestou de força oficial. Airton, que está no Atlético-GO, acionou o clube azul e aguarda a definição do caso, que esta no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

O jogador não ficou no Ceará, que poderia ampliar o vínculo de empréstimo até 30 de junho deste ano, com os direitos fixados em R$ 3,5 milhões por 75% dos seus direitos econômicos.

O atacante foi revelado nas categorias de base do Palmeiras, mas nao vingou no Verdão e foi para a Inter de Limeira, onde fez um bom Paulista, em 2020, chamando atenção do Cruzeiro, que o contratou até o fim de 2023. Ele teve alguns momentos de sucesso na Raposa, mas não quis seguir no clube, pedindo para ser negociado.