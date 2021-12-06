Após deixar o campo lesionado, Benzema pode voltar para o clássico contra o Atlético de Madrid

Após sair de campo lesionado no jogo contra a Real Sociedad, Karim Benzema respira aliviado após exames realizados nesta segunda-feira confirmarem uma lesão muscular leve na perna esquerda. Com isso, o atleta pode estar apto a jogar o clássico contra o Atlético de Madrid no próximo domingo.Apesar da baixa gravidade, o centroavante francês não irá participar do confronto contra a Inter de Milão nesta terça-feira pela Champions League. A equipe merengue já está classificada às oitavas de final do torneio e precisa apenas de um empate para garantir a liderança do grupo.