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Após deixar o campo lesionado, Benzema pode voltar para o clássico contra o Atlético de Madrid

Atacante não irá participar do confronto contra a Inter de Milão, nesta terça-feira, pela Champions League, mas novos exames são otimistas com relação ao francês...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2021 às 09:17

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 09:17

Após sair de campo lesionado no jogo contra a Real Sociedad, Karim Benzema respira aliviado após exames realizados nesta segunda-feira confirmarem uma lesão muscular leve na perna esquerda. Com isso, o atleta pode estar apto a jogar o clássico contra o Atlético de Madrid no próximo domingo.Apesar da baixa gravidade, o centroavante francês não irá participar do confronto contra a Inter de Milão nesta terça-feira pela Champions League. A equipe merengue já está classificada às oitavas de final do torneio e precisa apenas de um empate para garantir a liderança do grupo.
> Veja a tabela da La Liga
As informações indicam que Benzema precisa apenas de repouso e precaução para que o problema não seja agravado. Apesar da participação no clássico da cidade ser segura, Carlo Anceotti talvez opte por não começar com o camisa nove de início.
Na atual temporada, o atacatne de 33 anos tem sido uma das peças mais importantes do elenco merengue. Em 20 jogos disputados, somando La Liga e Champions League, o centroavante anotou 17 gols e contribuiu com 12 assistências.
Crédito: BenzematemsidopeçachavedoRealMadridnaatualtemporada(PIERRE-PHILIPPEMARCOU/AFP

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