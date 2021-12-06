Após deixar o campo lesionado, Benzema pode voltar para o clássico contra o Atlético de Madrid

Após sair de campo lesionado no jogo contra a Real Sociedad, Karim Benzema respira aliviado após exames realizados nesta segunda-feira confirmarem uma lesão muscular leve na perna esquerda. Com isso, o atleta pode estar apto a jogar o clássico contra o Atlético de Madrid no próximo domingo.Apesar da baixa gravidade, o centroavante francês não irá participar do confronto contra a Inter de Milão nesta terça-feira pela Champions League. A equipe merengue já está classificada às oitavas de final do torneio e precisa apenas de um empate para garantir a liderança do grupo.
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As informações indicam que Benzema precisa apenas de repouso e precaução para que o problema não seja agravado. Apesar da participação no clássico da cidade ser segura, Carlo Anceotti talvez opte por não começar com o camisa nove de início.
Na atual temporada, o atacatne de 33 anos tem sido uma das peças mais importantes do elenco merengue. Em 20 jogos disputados, somando La Liga e Champions League, o centroavante anotou 17 gols e contribuiu com 12 assistências.