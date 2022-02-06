Após defender a seleção da Colômbia, Cantillo está de volta ao Corinthians

O Corinthians tem uma novidade neste início de temporada em seu quarto jogo pelo Campeonato Paulista: o meia Cantillo, que ficou fora dos três primeiros jogos do clube no Estadual, pois defendeu a seleção colombiana em duas partidas pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Qatar, neste ano. O volante está em sua terceira temporada pelo Timão e vive um dos seus melhores momentos. No fim do ano passado marcou os seus dois primeiros gols com a camisa alvinegra na reta final do Brasileirão, e agora busca a afirmação em uma posição concorrida, principalmente após a chegada de Paulinho ao clube, neste início de ano.

- Acredito que são momentos que quero sempre estar na equipe, de estar bem e ajudando o grupo. É um momento de muita felicidade, onde me sinto bem dentro de campo. Como disse antes, todos querem estar assim para o ajudar, mas no futebol as vezes vocês tem bons e maus momentos, e temos que se superar - disse o atleta à Corinthians TV.

Cantillo está confiante que 2022 será um grande ano, tanto para o Timão, quanto para ele profissionalmente. O que faz o jogador ter tanta confiança é a aproximação com a seleção colombiana e a expectativa de jogar uma Copa do Mundo no fim do ano.

- Creio que será um grande ano para o Corinthians. Na minha primeira convocação, voltar à seleção, e espero estar bem para ajudar o grupo tentar estar no mais alto que precisamos. No momento em que o Corinthians merece e poderá fazer as coisas bem - afirmou o camisa 24 corintiano.

A primeira oportunidade de Cantillo pelo Corinthians nesta temporada será neste domingo (6), às 18h30, quando o Timão encara o Galo de Itu, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, mas ele alerta a dificuldades imposta por equipes de segunda e terceira divisão contra os grandes de São Paulo.

- Acho que todas são partidas são difíceis. As equipes de segunda e terceira divisão são muito difíceis, porque entregam tudo e correm os 90 minutos, Creio que não será fácil - pontuou o jogador.

A briga na posição em que Cantillo atua a princípio é com Du Queiroz, que vinha atuando como primeiro volante nas três partidas que iniciaram o Paulistão. Gabriel, que no ano passado era o principal concorrente a vaga, está de malas prontas para ser transferido para o Internacional.

Ainda assim, como uma ideia geral de meio-campo é trabalhada no Corinthians, que também vive momento de transição de treinador pelas bandas do Parque São Jorge, caberá ao meia colombiano manter as boas atuações para seguir sendo lembrado na equipe titular corintiana.