Após declaração, Klopp responde Frank Lampard: 'Não somos arrogantes, muito pelo contrário'

Crédito: Jurgen Klopp responde Frank Lampard após atrito durante a vitória do Liverpool sobre o Chelsea por 5 a 3 (AFP

Durante a vitória do Liverpool sobre o Chelsea por 5 a 3, na última terça, o treinador Frank Lampard perdeu a cabeça com o banco de reservas do adversário. O técnico inglês alegou que Jurgen Klopp "cruzou a linha" e disse que não se arrepende da atitude. No entanto, o comandante alemão não gostou e retrucou o adversário.

- Do meu ponto de vista, em uma situação como essa, você pode dizer o que quer, mas depois do jogo, tudo acaba . Eu já falei muito no passado. Como o futebol é pura emoção, estamos envolvidos. Lampard veio para vencer e se classificar para a Liga dos Campeões. Ele tem que aprender, ele ainda tem muito, ele é um jovem treinador. Você precisa aprender que, após o apito final, acabou. Falar sobre isso depois não é bom - disse Klopp, e completou.

- Não somos arrogantes, muito pelo contrário. Em um momento quente, você diz alguma coisa e quer machucar a outra pessoa. É assim que é nas discussões, não há problema. Apito final, fim da história. Ele não fez isso e é o que eu não gosto. Eu só estou falando sobre isso porque ele tem - finalizou em entrevista à SKY Sports.

Após a declaração, Frank Lampard voltou a comentar sobre o caso e esclarecer que não há atrito entre os treinadores. Para ele, o que aconteceu foi um momento do jogo e que ambos poderiam até beber uma cerveja juntos. Ele também explicou que não gostou de atitudes vindas do banco do rival e que se exaltou no calor do confronto.