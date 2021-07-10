Após cumprir suspensão, Roni volta a ficar à disposição no Corinthians; confira os relacionados

O meia Roni está de volta ao Corinthians. O jogador cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na vitória corintiana por 1 a 0 sobre a Chapecoense, na última quinta-feira (8), pela décima rodada do Brasileirão.O camisa 29 disputa posição com Vitinho e Gabriel na faixa central do gramado e pode até mesmo pintar como primeiro homem do meio-campo, caso Cantillo, que se recupera de um entorse no tornozelo, não fique à disposição para o confronto diante do Fortaleza, neste domingo (8), às 20h30, pela 11ª partida do Campeonato Brasileiro.