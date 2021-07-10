Após cumprir suspensão, Roni volta a ficar à disposição no Corinthians; confira os relacionados

O meia Roni está de volta ao Corinthians. O jogador cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na vitória corintiana por 1 a 0 sobre a Chapecoense, na última quinta-feira (8), pela décima rodada do Brasileirão.O camisa 29 disputa posição com Vitinho e Gabriel na faixa central do gramado e pode até mesmo pintar como primeiro homem do meio-campo, caso Cantillo, que se recupera de um entorse no tornozelo, não fique à disposição para o confronto diante do Fortaleza, neste domingo (8), às 20h30, pela 11ª partida do Campeonato Brasileiro.
Ainda que estivesse fora contra a Chape, a prata da casa corintiana viajou à Santa Catarina, já que a logística do Timão previa trajeto direto de Chapecó à Fortaleza.
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Confira os relacionados do Timão para enfrentar o Leão do Pici:
Goleiros: Cássio, Guilherme e Matheus DonelliLaterais: Fábio Santos, Fagner, Lucas Piton e Matheus AlexandreZagueiros: Gil, João Victor e Raul GustavoMeio-campistas: Adson, Araos, Cantillo, Du Queiroz, Gabriel, Gabriel Pereira, Luan, Mateus Vital, Roni, Vitinho e XavierAtacantes: Felipe, Gustavo Silva, Jô, Marquinhos e Rodrigo Varanda