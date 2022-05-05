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Após cumprir suspensão, artilheiro do Santos estreia na Sul-Americana

Marcos Leonardo desfalcou o Peixe nos três primeiros jogos da competição...

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 10:00

LanceNet

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Publicado em 

05 mai 2022 às 10:00
O Santos terá o reforço do atacante Marcos Leonardo no duelo contra a Universidad Católica-EQU nesta quinta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), em Quito, pela quarta rodada da fase de grupos da Conmebol Sul-Americana. O camisa 9 fará sua estreia na competição.O jogador foi suspenso por três jogos após reclamações na eliminação santista diante do Libertad, em agosto de 2021, no Paraguai, pela Copa Sul-Americana. Ele ficou de fora contra Banfield (fora), Universidad de Quito (casa) e Unión La Calera (fora).
No jogo desta quinta, Marcos Leonardo pode voltar a titularidade. Para isso, precisa "roubar" a vaga de Angulo, que vem sendo seu substituto imediato. O equatoriano marcou dois gols em dois jogos na Sul-Americana pelo Alvinegro Praiano.Em relação ao Menino da Vila, ele é o artilheiro isolado do Peixe na temporada. Com contrato recentemente renovado até o final de 2026, ele balançou as redes contra o seis vezes. Contra o São Paulo, na segunda-feira (2), mais uma vez deixou sua marca.
Para os atacantes continuarem com boas marcas, o time de Fabián Bustos vai precisar enfrentar altitude de 2.800 metros acima do nível do mar. Buscando diminuir os efeitos, a delegação santista partirá para Quito apenas na quinta (5), dia do jogo.
- A expectativa é a melhor possível. Infelizmente peguei um gancho de três jogos, mas estou voltando agora para ajudar minha equipe, ajudar meus companheiros a sair com a vitória e conseguir classificação que é importante. É diferente, clima para respirar dificulta, mas precisamos estar preparados - disse Marcos Leonardo.
Crédito: MarcosLeonardodevereforçaroSantosnaCopaSul-Americana(Foto:IvanStorti/Santos

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