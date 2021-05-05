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Após cortes, Botafogo encerra atividades da categoria sub-18 do futebol feminino

Base do futebol feminino não sobrevive às demissões no Alvinegro e é acabada; jogadoras continuarão treinando por conta própria e até o time profissional corre risco no futuro...

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 12:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2021 às 12:21
Crédito: Talita Giudice
O futebol feminino não passou ileso aos cortes e demissões no Botafogo. Os mais de 90 desligamentos no Alvinegro realizados na última terça-feira também afetaram a modalidade: com a política de cortar gastos, a categoria sub-18 teve as atividades encerradas.
A comissão técnica da equipe foi desligada. As jogadoras continuarão treinando por conta própria, mas já não possuem nenhum compromisso oficial com o clube, que vai desistir das competições de base do futebol feminino. A informação foi dada primeiramente pela jornalista Débora Rocha e confirmada pelo LANCE!.
Até mesmo a categoria profissional corre riscos de ser encerrada, mas não por agora. A obrigatoriedade de ter uma equipe de futebol feminino é, por regra da CBF, apenas para as equipes que estão na Série A do Campeonato Brasileiro.
Caso o Botafogo não retorne para a primeira divisão nesta temporada, existe a chance das atividades da equipe feminina principal também serem encerradas no ano que vem. O fim não aconteceu em 2021 porque a equipe comandada por Gláucio Carvalho já estava com compromissos e inscritas nas competições estaduais e nacionais.
Em crise financeira por conta do rebaixamento e a queda nas receitas, o Botafogo tentou remodelar os setores internos para afogar a folha salarial mensal.

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