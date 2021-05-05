Após cortes, Botafogo encerra atividades da categoria sub-18 do futebol feminino

Crédito: Talita Giudice

O futebol feminino não passou ileso aos cortes e demissões no Botafogo. Os mais de 90 desligamentos no Alvinegro realizados na última terça-feira também afetaram a modalidade: com a política de cortar gastos, a categoria sub-18 teve as atividades encerradas.

A comissão técnica da equipe foi desligada. As jogadoras continuarão treinando por conta própria, mas já não possuem nenhum compromisso oficial com o clube, que vai desistir das competições de base do futebol feminino. A informação foi dada primeiramente pela jornalista Débora Rocha e confirmada pelo LANCE!.

Até mesmo a categoria profissional corre riscos de ser encerrada, mas não por agora. A obrigatoriedade de ter uma equipe de futebol feminino é, por regra da CBF, apenas para as equipes que estão na Série A do Campeonato Brasileiro.

Caso o Botafogo não retorne para a primeira divisão nesta temporada, existe a chance das atividades da equipe feminina principal também serem encerradas no ano que vem. O fim não aconteceu em 2021 porque a equipe comandada por Gláucio Carvalho já estava com compromissos e inscritas nas competições estaduais e nacionais.