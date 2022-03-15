Após contratar Wanderson, Internacional sonda situações de Alan Patrick e Vitão

O Internacional não abaixa a guarda na janela de transferências e olha atentamente as oportunidades de mercado. Após contratar Wanderson, o Colorado está de olho no zagueiro Vitão e o meia-atacante Alan Patrick. Vitão foi revelado pelo Palmeiras e mesmo garoto foi negociado com o Shaktar Donetsk, onde desenvolve a sua carreira.
No caso de Alan Patrick, o meia-atacante já teve uma passagem no Internacional e aconteceu em 2014. Ele foi campeão estadual naquela temporada.
Vitão e Alan Patrick estão na lista da FIFA de jogadores que atuam na Ucrânia e Rússia, que estão liberados para acertar com outros times até junho ou por períodos mais longos.