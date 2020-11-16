Após consulta de Alexandre Campello, ata da eleição do dia 7 é protocolada na secretaria do Vasco

Crédito: Eleição do Vasco segue com polêmicas e envolvimento da justiça (Felippe Rocha/Lancepress!

A corrida eleitoral do Vasco continua recheada de polêmicas. E nesta segunda mais uma delas aconteceu. Pela manhã, Sérgio Romay, vice-presidente do Conselho Deliberativo, foi ao clube para protocolar a ata da eleição do último dia 7 e ratificar o resultado, em que o candidato Leven Siano, do Somamos, foi o mais votado. No entanto, ele não conseguiu encontrar o documento no primeiro momento.

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Vale destacar que, o documento foi assinado por Alcides Martins, vice-presidente da Assembleia Geral, citado como "presidente em exercício da AG" durante o pleito do dia 7. Duas horas depois, o atual presidente Alexandre Campello fez uma consulta ao departamento jurídico do clube e autorizou que a ata fosse protocolada.

Além de Alcides Martins, outros presidentes de poderes do Vasco assinaram a ata. Roberto Monteiro, presidente do Conselho Deliberativo, Sérgio Romay, vice do Deliberativo, e Silvio Godói, presidente do Conselho de Beneméritos.

De acordo com a visão deles, a ausência da assinatura de Faués Cherene Jassus, o Mussa, presidente da Assembleia Geral, aconteceu, pois ele deixou São Januário antes do fim da votação (dia 7) após a chegada da decisão judicial, que determinou a suspensão da eleição.

Leven e Romay criticaram a postura da direção do clube antes da ata ser protocolada

Durante a confusão pela manhã, o candidato Leven Siano fez duras críticas ao atual mandatário Alexandre Campello, em sua rede social, e afirmou que ele não respeita o estatuto do clube.

- Campello, mostrando que tem lado, que não respeita o estatuto e os órgãos do clube e nem o direito constitucional de petição e protocolo, acaba de ordenar à secretaria do clube que, ilegalmente, não receba petição da mesa diretora da AGO proclamando o resultado das eleições no Vasco – disse Leven. Além dele, Sérgio Romay, vice-presidente do Conselho Deliberativo, divulgou um vídeo em que lamenta não ter conseguido protocolar o resultado do último dia 7 durante a manhã desta segunda.