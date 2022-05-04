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Após conquista da Copinha pelo Palmeiras, Ruan Santos projeta estreia no Paulistão sub-20

Verdão inicia a busca pelo hexacampeonato estadual de forma consecutiva...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 08:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2022 às 08:30
Integrante do elenco campeão da Copinha, o zagueiro Ruan Santos vive expectativa para o início do Palmeiras no Campeonato Paulista sub-20. Atual pentacampeão do torneio, o time alviverde estreia na competição nesta quarta-feira, contra o Taubaté, às 15h, fora de casa.GALERIA> Palmeiras lança coleção inspirada nos anos 80; veja fotos
TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2022 clicando aqui
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- Tivemos um começo de ano muito positivo com o título da Copinha e queremos manter a boa fase para a sequência da temporada. O Campeonato Paulista é o nosso próximo objetivo. Conseguimos vencer no ano passado com muito trabalho e dedicação e vamos nos doar ao máximo para conquistar o hexacampeonato - declarou.
O Palmeiras está no Grupo 10 da competição estadual. Além do Taubaté, a equipe enfrentará São José, Flamengo, União Mogi e Joseense na primeira fase do torneio.
Em 2021, o Palmeiras apresentou bom rendimento no início do Paulistão e ficou na liderança de seu grupo nas duas primeiras fases. No mata-mata, o time passou por São Caetano, Santos e Ferroviária até enfrentar o Mirassol na grande final, sagrando-se pentacampeão com uma vitória por 3 a 0 no placar agregado.
Filho do ex-jogador Narciso, Ruan chegou ao Palmeiras para integrar o elenco sub-17 em 2019 e está em seu terceiro ano no time sub-20. O zagueiro esteve presente em 20 partidas da categoria na temporada passada e marcou um gol.
Crédito: RuanSantosvaidisputaroCampeonatoPaulistasub-20peloPalmeiras(Foto:FabioMenotti/Palmeiras

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