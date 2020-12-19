Após completar 'um turno', Kalou tem nova chance de mostrar que pode agregar ao Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Nada como uma chance de recomeçar. Para Salomon Kalou, do Botafogo, esta oportunidade, literalmente, chegou. O marfinense será titular diante do Coritiba, justamente a equipe que estreou pelo Alvinegro, neste sábado, às 21h, no Couto Pereira, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.

VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO

A estreia do marfinense, há 19 rodadas, era cercada de expectativa pela torcida botafoguense. Mesmo com a pandemia do novo coronavírus e o impedimento do público nos estádios, os fãs do Glorioso não esconderam a empolgação com o atacante nas redes sociais e lamentaram por não poderem estar ao vivo para vê-lo em campo. Atualmente, contudo, a relação não é a mesma.

O camisa 8 teve um início promissor, fazendo bons jogos contra Corinthians e Vasco, mas desde então passou mais tempo no banco de reservas do que dentro das quatro linhas. Diante do Coritiba, o marfinense terá uma nova chande de reescrever o caminho com a camisa preta e branca e traçar uma história com capítulos diferentes.Na última colocação do Campeonato Brasileiro com 20 pontos e a oito pontos do Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento, o jogo é encarado como uma final para o Botafogo. Internamente, o clima é de "vencer ou vencer" entre a comissão técnica e os jogadores. Eduardo Barroca, treinador da equipe, confiou em Salomon Kalou para um duelo tão importante.

O Coritiba, que tem apenas um ponto a mais que o Alvinegro, também chega para o duelo com a corda no pescoço contra a degola. Por isto, a partida é encarada como um jogo de seis pontos e, acima de tudo, um jogo que pode dar uma sobrevida para qualquer um que seja o vencedor.

Kalou treinou durante a semana como segundo atacante, posição que atuou no Lille-FRA e Hertha Berlin-ALE, últimos dois clubes que defendeu antes de assinar com o Botafogo. Eduardo Barroca enxerga que o marfinense precisa ficar em uma posição que lhe é confortável - antes, o camisa 8 atuou bastante como ponta esquerda.