Após completar 300 jogos pelo Flu, Fred volta a balançar as redes e começa a ter sequência na equipe

Crédito: Ídolo da torcida, Fred já marcou 174 gols em 300 jogos com a camisa do Fluminense (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fred vai te pegar! Apesar da ausência do público nos estádios, o torcedor do Fluminense pôde enfim voltar a entoar o famoso cântico referente ao ídolo. Desde que retornou ao Tricolor, o atacante tinha marcado contra o Vasco, mas ficou de fora dos gramados devido à lesão e Covid-19. Ao retornar, participou da jogada do gol contra o Botafogo e voltou a balançar as redes no duelo com o Goiás.

Além disso, o goleador alcançou uma marca histórica pelo clube carioca. Ele é o 31º jogador a atingir 300 jogos com a camisa tricolor. Neste século, apenas Gum (414), Marcão (397), Diego Cavalieri (352) e Magno Alves (328) superaram esses números. A relação de amor de Fred com o Flu se intensifica com os títulos e os 174 gols marcados, que o colocam como terceiro maior artilheiro da história do clube.

- Para mim é um motivo de orgulho e honra. Cada vez que eu coloco a camisa tricolor é como se fosse minha estreia contra o Macaé. Vai aumentando também a responsabilidade, mas eu me sinto cada vez melhor com essa camisa. Sou muito grato a Deus e a torcida, e a todo mundo que apoiou a eu poder reviver esse sonho de jogar no Fluminense novamente - revelou Fred ao site do clube.Com isso, o atacante começa a ter sequência na equipe de Odair Hellmann e deve ser titular pelo terceiro jogo consecutivo, contra o Bahia, domingo, às 16h, no Maracanã. Com o segundo melhor ataque do Brasileirão, o time marcou 9 gols nos últimos 3 jogos e entrou na briga por uma vaga na Copa Libertadores 2021.

Por outro lado, foram jogos contra equipes da parte de baixo da tabela, e as oscilações defensivas seguem a aparecer. O time sofreu gols contra Botafogo e Goiás e por muito pouco Muriel não teve sua rede estufada por Robson, do Coritiba, que perdeu um gol de frente para a meta do arqueiro tricolor.

Diante disso, Odair busca o equilíbrio para crescer na tabela e disputar uma vaga na competição continental. Apesar da chegada de Lucca, que só poderá estrear na quarta contra o Atlético-MG, Fred mostrou que ainda pode ser útil e que não perdeu o faro de gol. Aos 37 anos, o goleador ainda pode ajudar o Flu na campanha ao lado de Nenê e de jovens como Dodi e Michel Araújo.Confira a lista do "clube dos 300" com a camisa do Fluminense