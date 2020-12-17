Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após classificação na Libertadores, Cuca pede pé no chão, mas afirma: 'Santos sempre chega'
futebol

Após classificação na Libertadores, Cuca pede pé no chão, mas afirma: 'Santos sempre chega'

Técnico do Peixe também exaltou o amadurecimento do elenco no decorrer da competição: 'Meninos estão se transformando em homens'...

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 00:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 dez 2020 às 00:53
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O torcedor do Santos viveu uma noite mágica nesta terça-feira (16). Mas, ainda que o Peixe tenha goleado o Grêmio por 4 a 1, na Vila Belmiro, e se classificado às semifinais da Conmebol Libertadores, o técnico Cuca pede cautela para a sequência da competição.
No entanto, o treinador santista valoriza o feito e a camisa do Peixe na disputada competição continental. Cotado como franco atirador no início da competição, o Alvinegro já é um dos quatro melhores times da América do Sul na temporada.
- Santos sempre chega, mas é pé no chão. Vamos passar Natal e ano novo maravilhosos. Sabíamos que não lutaríamos pelo título do Brasileirão, mas que estaríamos na parte de cima. Nosso elenco não é para três competições, temos time ajustado e muitos meninos - disse o comandante santista em entrevista coletiva após a classificação. Para Cuca, uma das grandes vitórias da campanha vai além dos resultados positivos, mas tem a ver com o amadurecimento do elenco, majoritariamente composto por jovens jogadores.
- Jogo de hoje nos transforma. Grêmio, Olimpia, LDU... Meninos estão se transformando em homens dentro do campo. É a maior conquista que temos - pontuou o técnico.
Com a classificação diante do Tricolor Gaúcho, o Santos volta às semifinais da Libertadores depois de oito anos. A última vez que o Alvinegro chegou a essa fase foi em 2012, quando foi eliminado pelo Corinthians, futuro campeão. O Peixe aguarda agora o confronto entre Racing e Boca Júniors para saber quem enfrenta na sequência do torneio continental. Nesta terça-feira (16), o time de Avellaneda venceu por 1 a 0, jogando em casa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados