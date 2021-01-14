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Após classificação do Santos, Cuca e Marinho cobram salários atrasados

Em coletiva, treinador pediu ao novo presidente Andrés Rueda para manter os salários em dia. No vestiário, atacante cobrou o diretor de futebol do Peixe, Felipe Ximenes...

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 23:29

LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2021 às 23:29
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Mesmo com três presidentes e uma temporada muito conturbada politicamente, o Santos está na final da Copa Libertadores da América. Na entrevista coletiva depois da classificação contra o Boca Juniors, o técnico Cuca citou os três mandatários do período e cobrou o pagamento de salários atrasados. - Gosto do Peres, do Rollo, do Rueda. Mas a gente necessita do pagamento em dia. Temos que pagar nossas contas em dia também, e nem todos têm condição extra. Alguns meninos têm mais necessidade. Nova diretoria fará o possível para colocar Santos em ordem fora de campo - afirmou o treinador.- Dentro está em ordem. Se organizar fora, dá para fazer grandes campeonatos nos três anos de Rueda - analisou.Marinho foi outro que cobrou salários atrasados logo depois da partida. O atacante fazia uma live no instagram e questionou o superintendente de esportes, Felipe Ximenes, sobre quando será o pagamento.
- Aproveitando, quando vocês vão pagar a gente?
Ximenes respondeu:
- Amanhã.

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